Putina zabije někdo z vnitřního kruhu, je to otázka času, míní Zelenskyj

„Rozhodně nastane chvíle, kdy bude křehkost Putinova režimu citelná i uvnitř Ruska. A pak predátoři sežerou predátora. Najdou důvod k zabití zabijáka,“ uvedl Zelenskyj v novém ukrajinském dokumentu Rok. Dílo Dmytra Komarova vyšlo v pátek, kdy uplynul právě rok od začátku Putinovy války.

O možnosti, že na šéfa Kremlu spáchá atentát někdo z jeho okolí, nějaký kritik jeho kroků, se spekuluje už také téměř rok. Dosud se však žádné domněnky nepotvrdily. A pokud už se objeví výtka vůči vedení země, míří na ministry nebo generály. Takto třeba zakladatel žoldnéřské skupiny Wagnerovci Jevgenij Prigožin obvinil vojenské špičky ze zrady.

V prosinci nicméně americký list The Washington Post popsal, že Putinovi spojenci z řad podnikatelů a diplomatů už jsou frustrovaní a domnívají se, že diktátor nemá žádný plán, podle nějž by na Ukrajině postupoval. Říkají, že je nepředvídatelný a že možná ani on sám neví, co dělá či co by měl dělat.

Sám Putin mezitím v projevech opakovaně obviňuje Západ z eskalace konfliktu a tvrdí, že právě Západ chce zničit Rusko a nikoliv naopak. Znovu také vytáhl otázku jaderných zbraní, kterými Kreml rovněž často vyhrožuje.

„Při současných podmínkách, kdy všechny přední země NATO prohlásily, že jejich hlavních cílem je způsobit nám strategickou porážku, aby náš lid trpěl, jak říkají, jak můžeme v těchto podmínkách ignorovat jejich jaderný potenciál?“ pronesl například izolovaný vládce.

