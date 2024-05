Mezinárodní soudní dvůr nařídil Izraeli zastavit ofenzivu v Rafáhu

„Izrael musí okamžitě zastavit ofenzivu v Rafáhu, stejně jako každou jinou akci v (oblasti) Rafáhu, která by palestinské skupině v Pásmu Gazy přivodila takové životní podmínky, jež by mohly způsobit fyzické zničení, úplné či částečné,“ pronesl předseda ICJ Navaf Salám. Rozsudek podpořilo 13 z 15členného panelu soudců - proti hlasovali zástupci Ugandy a samotného Izraele.

Izrael má podle soudu také umožnit do Pásma Gazy přístup vyšetřovacímu týmu, který by se zabýval sběrem důkazů v případu údajného páchání genocidy na Palestincích.

Ve městě se ke konci dubna ukrývalo asi 1,4 milionu Palestinců, z toho kolem 800 000 z města podle odhadů OSN odešlo v posledních týdnech poté, co izraelská armáda vydala evakuační příkazy a Rafáh se stal dalším ohniskem bojů v Pásmu Gazy. Panel soudců ICJ však podle Saláma „není přesvědčený“, že by infrastruktura a humanitární podmínky Palestinců vysídlených z Rafáhu do severněji položených oblastí v Gaze byly dostačující a nepředstavovaly další riziko jejich újmy.

Rozhodnutí ICJ, který vznikl v roce 1945 a řeší spory mezi státy, jsou konečná a závazná. Soud však nemá žádné vynucovací prostředky a jeho rozhodnutí státy již v minulosti ignorovaly.

Izrael už naznačil, že i on se bude vyhýbat příkazu ICJ k zastavení svých operací, podotýká agentura Reuters. „Žádná mocnost na světě nezabrání Izraeli v ochraně svých občanů a v postupu proti Hamásu v Gaze,“ řekl ve čtvrtek na tiskovém brífinku mluvčí vlády Avi Hyman.

Morální katastrofa, zní z Izraele. Palestinci oslavují

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu bude podle stanice Al-Džazíra v reakci na rozsudek ICJ o Rafáhu jednat s klíčovými ministry, účastnit se má i právní poradce vlády. Je morální katastrofou, že ICJ v rozsudku nespojil ukončení bojů v Rafáhu s propuštěním rukojmích, napsal lídr izraelské opozice Jair Lapid na síti X.

Palestinská samospráva rozhodnutí ICJ uvítala. Mezinárodní společenství se podle ní shoduje, že Izrael by měl ukončit válku v Gaze.

Krok ICJ ocenil i Hamás, podle něhož ale by soud měl vyzvat k zastavení veškerých vojenských akcí Izraele v Gaze. Skupina tvrdí, že bude s vyšetřovateli spolupracovat.

Předseda ICJ Salám se ve čtení rozsudku několikrát odvolal na předchozí rozhodnutí tribunálu z letošního ledna a března, které vyzývaly Izrael, aby se vyvaroval genocidních akcí vůči Palestincům a neomezoval přísun potřebné humanitární pomoci. Izrael obvinění z páchání genocidy odmítá a soud ve věci zatím nerozhodl, zamítl však izraelskou žádost, aby věc zcela smetl ze stolu.

K válce v Pásmu Gazy se tento týden vyjádřil i Mezinárodní trestní soud (ICC) řešící válečné zločiny či zločiny proti lidskosti. Jeho hlavní prokurátor oznámil, že požádal soud o vydání zatykačů na lídry Hamásu i vrcholné představitele Izraele včetně Netanjahua.

Izrael zahájil bombardování a koncem října také pozemní ofenzivu v Pásmu Gazy po teroristickém útoku vedeném Hamásem na jihoizraelské obce 7. října, při kterém bojovníci zabili na 1200 lidí a zajali více než 250 rukojmích. Při dosud jediném klidu zbraní na konci listopadu byla propuštěna více než stovka rukojmích výměnou za palestinské vězně. V Pásmu Gazy je podle údajů deníku Haarec stále zadržováno 128 rukojmích, z nichž 39 je podle dostupných informací po smrti.

Podle čtvrtečního hlášení ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem přišlo při izraelské ofenzivě o život nejméně 35 800 Palestinců a 80 011 jich bylo zraněno. Další tisíce těl zřejmě zůstávají v sutinách zborcených budov. Tyto údaje nelze nezávisle ověřit, ačkoliv orgány OSN je označují za věrohodné.