Rakousko od 24. prosince otevře skiareály a umožní i další zimní sporty, oznámil Kurz

Rakousko od 24. prosince umožní provozování venkovních zimních sportů včetně lyžování a bruslení. Na tiskové konferenci to oznámil kancléř Sebastian Kurz. Některé země včetně Francie, Německa či Itálie přitom v posledních týdnech žádaly, aby se evropská lyžařská střediska přes Vánoce a Nový rok uzavřela, aby se zabránilo šíření koronaviru. Rakousko bylo od počátku proti návrhu.

Od pondělí až do 10. ledna budou muset lidé přijíždějící do Rakouska z rizikových oblastí do desetidenní karantény. Cílem je omezit cestovní ruch.