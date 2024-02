Exkancléř Kurz v parlamentu vypovídal křivě, rozhodl soud a udělil podmínku

Obžaloba tvrdila, že Kurz snižoval svou roli na jmenování svého důvěrníka Thomase Schmida do čela této významné státní firmy. Před poslanci v roce 2020 tvrdil, že do jmenování, které mělo v gesci ministerstvo financí, přímo nezasahoval. To však podle obžaloby nebyla pravda.

Poukazovala například na vzkazy, které si tehdy Kurz a Schmid vyměňovali. Schmid, který byl v čele státní společnosti v letech 2019 až 2021, začal s justicí spolupracovat. Exkancléř obvinění odmítal a u soudu tvrdil, že cílem bylo ho politicky zničit.

Podle Kurze není Schmid věrohodným svědkem, protože si svými tvrzeními chtěl vyjednat u státních zástupců výhody. Podle agentury Reuters mu odsouzení může zkomplikovat možný návrat do politiky, který by si přáli jeho někdejší spolustraníci z Rakouské lidové strany (ÖVP).

Kurz patřil k velkým nadějím konzervativců v celé Evropě. Na kancléřskou funkci rezignoval vzhledem k četným skandálům na podzim 2021 a v prosinci téhož roku oznámil svůj úplný odchod z politiky. Poté začal působit jako soukromý konzultant.

Odsouzen v pátek byl i Kurzův spoluobžalovaný a někdejší šéf jeho kabinetu Bernhard Bonelli, který dostal podmíněný trest šest měsíců vězení.

Kauzu Ibizagate v roce 2019 spustila videonahrávka tajně natočená o dva roky dříve na španělském ostrově Ibiza ve vile tehdejšího vicekancléře Heinze-Christiana Stracheho, bývalého předsedy pravicově populistických svobodných (FPÖ). Svobodní s Kurzovými lidovci tvořili v letech 2017 až 2019 vládní koalici. Strache na záznamu otevřeně hovořil o svém korupčním jednání.

K vyšetření skandálu a možné korupce v době první Kurzovy vlády zřídil parlament vyšetřovací výbor. Právě před ním se Kurz dopustil křivé výpovědi. Zástupce protikorupční prokuratury přitom už dříve zdůraznil, že nalézání pravdy ve vyšetřovacích výborech je stejně důležité jako u soudních řízení.

„Když Kurz říká, že členy dozorčí rady nevybíral, je to nepravdivé, i všechny ostatní členy dozorčích rad musel Kurz povolit,“ řekl tehdy státní zástupce Gregor Adamovic.