Za zabití přítelkyně doživotí. Vraždícího amerického milionáře prozradila samomluva

Osmasedmdesátiletý Durst, který má chatrné zdraví, podle prokuratury před více než dvěma desetiletími tehdy 55letou Susan Bermanovou střelil zezadu do hlavy v jejím domě v Beverly Hills. K činu ho měly vést obavy, že žena úřadům prozradí, že mu poskytla falešné alibi. Durst strávil poslední čtyři desetiletí převážně na útěku, a to od doby, co v roce 1982 beze stopy zmizela jeho manželka.



Milionář byl zatčen v roce 2015 v předvečer vysílání závěrečné epizody seriálu Nevyjasněné zločiny Roberta Dursta z produkce HBO. Mikrofon z natáčení, který měl na sobě připnutý, tehdy zachytil jeho samomluvu v koupelně. „Co jsem to k sakru udělal? Zabil jsem je všechny, samozřejmě,“ říkal si pro sebe.

Ačkoliv Durst čelil v nynějším procesu jenom obvinění z vraždy Bermanové, prokuratura se domnívá, že zavraždil další dva lidi - svou manželku a souseda v Texasu, který podle prokuratury odhalil Durstovu identitu a který byl nalezen rozsekaný na kusy v roce 2001. Milionář se k zabití souseda přiznal před texaským soudem, ten ho však osvobodil s tím, že Durst jednal v sebeobraně.

Příbuzní Bermanové, kteří promluvili na soudním slyšení, Dursta vyzvali, aby prozradil, kde ukryl tělo své ženy. Rodina zároveň projevila lítost nad tím, že Bermanová podle důkazů předložených před soudem poskytla Durstovi falešné alibi právě v případu zmizení jeho manželky.

„Měl by nám říct, kde je tělo (jeho manželky Kathleen McCormackové), aby se to pro její rodinu uzavřelo,“ řekl David Berman, bratranec oběti.

Durst je vnukem zakladatele realitního impéria Durstů, jejichž prominentní newyorská společnost stojí mimo jiné za několika ikonickými mrakodrapy na Manhattanu. Firmu ale dávno opustil.