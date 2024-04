Celistvost Ukrajiny je jen teorie, Rusko jí území nevrátí, prohlásil Fico

„Z hlediska mezinárodního práva každý z nás uznává územní celistvost jiné země, suverenitu, nedotknutelnost hranic. To je pěkná teorie mezinárodního práva. Říkám ale, že Rusové nikdy nevrátí Krym, Rusové nikdy neodejdou z Donbasu a Luhansku,“ uvedl Fico před poslanci evropského výboru slovenské sněmovny.

Podle Fica Ukrajina ztrácí každým dnem území. „Rusko v rámci ofenzivy získalo další území. Ukrajina nemá vojenskou kapacitu a vojenskou sílu. Vojenské řešení to nemá a ani to nikdy nebude mít, jen bude o 100 000 mrtvých více na jedné a druhé straně. Jediné, co by pomohlo, kdyby tam vtrhlo NATO, to je třetí světová válka,“ tvrdil Fico.

Fico se opět vyslovil za zastaveni vojenských operací na Ukrajině. Zmínil možnost, že vyjednavači by pak mohli navrhnout například zavedení speciálního postavení pro východoukrajinské oblasti ovládané Ruskem a že později by tam mohlo být referendum o jejich budoucnosti. „Můžete si malovat vzdušné zámky, ale Rusové odtud neodejdou, je to jejich,“ řekl.

Slovenský premiér dlouhodobě kritizuje strategii západních zemí ohledně Ukrajiny bránící se již přes dva roky ruské invazi.

Fico před poslanci mluvil i o klimatické politice Evropské unie. Cíle obsažené v takzvané Zelené dohodě (Green Deal) označil za neudržitelné. Dodal, že hodlá podpořit případné návrhy na omezení jejich praktických dopadů. Šéf slovenské diplomacie Juraj Blanár zase praktický zákaz výroby spalovacích motorů ve schválené podobě označil za diktát.

„Budu podporovat všechny rozumné kroky, které budou limitovat nesmyslné klimatické cíle, které nás dusí. Nejsme schopni konkurovat zemím jako Čína a Vietnam, Indie, Brazílie, kde takové vysoké klimatické cíle nastaveny nebyly,“ řekl Fico.

Zelená politika pro Evropu má EU nasměrovat k několika hlavním cílům, k nimž patří omezit emise skleníkových plynů nejméně o 55 procent do roku 2030 proti hodnotám z roku 1990 a do poloviny století dosáhnout uhlíkové neutrality.

„Všechny věci týkající se zákazu výroby spalovacích motorů vnímáme jako nesmyslný diktát, který oslabuje konkurenceschopnost Evropské unie. Tím nechci říct, že jsme proti tomu, abychom prosazovali zelenou energii. Ale musí to jít ruku v ruce, protože ten vzduch, který zde máme, není jen náš evropský, ale je i americký a čínský,“ řekl před poslanci slovenské sněmovny Blanár, který v parlamentu přednesl výroční zprávu o členství Slovenska v EU.

Automobilový průmysl je hlavním motorem ekonomiky Slovenska, které je v přepočtu na obyvatele největším výrobcem vozidel na světě. V zemi mají své závody čtyři výrobci automobilů. K nim přibude továrna automobilky Volvo, která plánuje na východním Slovensku montovat elektromobily.

Evropské normy počítají s tím, že od roku 2035 bude v členských zemích unie prakticky nemožné pořídit si nový automobil na benzin či naftu.