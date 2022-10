Úmrtí královny Brity sjednotilo, nálada se ale rychle vrací do starých kolejí, říká britský velvyslanec

Lidovky.cz: Britové jsou dobře známí svým klidem v dobách krize. Heslo „Keep calm and carry on“ je známé i v Česku. Nemyslíte ale, že úmrtí královny, změna na premiérském postu, nedořešený brexit, rostoucí ceny energií a válka na Ukrajině už jsou přece jen moc i na Brity?

Uvidíme. Ale nemyslím si, že by to bylo příliš. Abych byl upřímný, tak úmrtí královny byl pro všechny naprosto zdrcující šok, který vyvolal silnou vlnu emocí. A ta umožnila, že jsme po nějakou dobu mohli odložit každodenní rozbroje.

Nyní po pohřbu a ukončení národního truchlení se vracíme zpět do každodenního života. A čelíme stejným problémům jako ostatní západní země. Možná ne všichni mají novou premiérku, ale geopolitické výzvy sdílíme.

Lidovky.cz: Takže úmrtí královny bylo podle vás jednotícím momentem?

Ano. Skutečně tomu tak bylo. Ten pocit ztráty, který pocítil prakticky každý, když skončí něco v jeho životě, byl opravdu jednotícím prvkem pro zemi.

Lidovky.cz: Jak dlouho myslíte, že tato jednota může vydržet?