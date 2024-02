Ruské úřady nakonec přece jen předaly tělo Navalného jeho matce

Podle Jarmyšové zatím není jasné, zda bude mít rodina možnost uspořádat pohřeb podle svých představ, nebo zda tomu budou úřady bránit.

Navalnyj byl roky hlavní tváří ruské opozice a hlasitě kritizoval Putinův režim, mimo jiné za korupci. Opoziční předák vinil Kreml, že vydal svého času rozkaz ho otrávit. Hned po návratu do vlasti z Německa, kde ho z otravy vyléčili, byl Navalnyj uvězněn. Postupně dostal za různá obvinění tresty 2,5 roku, devět let a 19 let vězení. Vinu odmítal a své uvěznění přičítal snaze režimu umlčet veškeré odpůrce a kritiku.

Vězeňská služba ve vyjádření uvedla, že se Navalnému po procházce udělalo špatně a ztratil vědomí. Lékaři podle ní podnikli vše, aby jej oživili, ale bezvýsledně. Navalnyj podle úřadů zemřel v trestanecké kolonii, která je vzdálená asi 1 900 kilometrů od Moskvy, leží za polárním kruhem a je pokládaná za jednu z nejdrsnějších věznic v Rusku.

Ruská opozice a Západ vinu za opozičníkovu smrt dávají ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi a jeho režimu.