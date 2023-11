Alla Pugačovová je zpět v Rusku. Omluvte se za své výroky, vyzvala ji církev

Čtyřiasedmdesátiletá zpěvačka se do Izraele přestěhovala minulý rok krátce poté, co ruská armáda napadla Ukrajinu. Loni v září pak vyvolala rozruch, když prohlásila, že tam ruští vojáci umírají pro „iluzorní cíle“, konflikt zatěžuje obyčejné lidi a mění Rusko v globálního vyvrhele.

Ve svém tehdejším vyjádření také požádala úřady, aby ji označily za „zahraničního agenta“ stejně, jako to udělaly jejímu muži. Televizní komik Maxim Galkin byl na seznam „zahraničních agentů“ zařazen právě loni v září.

Přestože běžným Rusům za kritiku ruské invaze či vůbec použití slova „válka“ vězení, Pugačovová nebyla ani obviněna.

Co se týká výroků o „třídenní vojenské operaci“, jak kremelský režim oficiálně nazývá svůj brutální vpád na Ukrajinu, ruská ortodoxní církev vyzvala Pugačovovou k omluvě.

Mluvčí církve Vachtang Kipšidze podle agentury RIA-Novosti řekl, že „Rusové, kteří svůj odjezd (ze země) doprovodili urážkami svého národa nebo kteří učinili kontroverzní prohlášení, by se měli omluvit. Týká se to i Ally Borisovny“.

Pugačovová se naposledy do Ruska vrátila v květnu, kdy se zúčastnila pohřbu módního návrháře Valentina Judaškina. Podle agentury AP se tam tehdy potkala s mluvčím Kremlu Dmitrijem Peskovem, který jí políbil ruku. Později opět odjela a vrátila se tento týden. Údajně není známo, na jak dlouho.

Není ani jasné, zda návrat Pugačovové z Izraele souvisí s říjnovým útokem palestinského teroristického hnutí Hamás. Podle portálu Obozrevatel se nicméně s rodinou odstěhovala na Kypr právě krátce po masakru, který za sebou nechal víc než 1 400 obětí a přes dvě stovky unesených. Portál dále uvádí, že se zpěvaččin manžel přesunul do Londýna, zatímco jejich děti zůstaly na Kypru.

Do Ruska se tak Pugačovová zřejmě vydala sama. Hranice údajně překročila u města Pskov, odkud se vlakem vydala do Moskvy. Tam už na ni čekala limuzína s řidičem. Ze svého sídla pak prý Ruska odjela do Petrohradu.

Krátce po zpěvaččině příjezdu už někteří vyzvali k tomu, aby byla zatčena, dodává Obozrevatel s tím, že z Kremlu přišla pouze reakce Peskova, podle nějž se „zákon dodržující“ Rusové mohou do Ruska vracet, jak sami chtějí.

Новые Известия @newizvestia Избавиться от Грязи



Алла Пугачева приехала в Москву 2 ноября, сообщила СМИ ее помощница. Сообщалось, что её заметили вчера на КПП в Псковской области. Супруга-иноагента Галкина и детей с ней не было. По приезду Пугачева отправилась в свой дом в деревне Грязь. https://t.co/5E0lNmGuGK oblíbit odpovědět

Zpěvačka prodala za padesát let svojí pěvecké kariéry údajně kolem čtvrt miliardy hudebních nosičů. V roce 1983 zazpívala na hudebním festivalu Bratislavská lyra v někdejším Československu a její tehdejší hit Million alych roz se dočkal i české verze Milion růží, kterou nazpívala Zuzana Bubeníková. Po jejím koncertu v Atlantic City v únoru 2000 ji list The New York Times označil za „bohyni ruského popu, moskevskou Tinu Turner s příchutí Edith Piaf“. Sama Pugačovová se s koncertováním rozloučila v roce 2009.

A když v roce 2019 slavila sedmdesátiny, popřál jí i diktátor Vladimir Putin, podle nějž bude zpěvačka navždy „měřítkem profesionality a oddanosti svému poslání“. V posledních letech pak bulvární plátky spíš než profesní novinky plnily detaily ze soukromého života Pugačovové, třeba její láska k mladým mužům nebo dvojčata, která si ve čtyřiašedesáti pořídila prostřednictvím náhradní matky.