Rusko a Čína jednají o výstavbě podmořského tunelu na Krym

Americký list o jednáních ruských a čínských společností s kontakty na státní sektor informoval na základě e-mailů, které mu předali ukrajinští představitelé. Novináři prestižního listu pak po vlastní ose potvrdili, že na Krymu bylo skutečně nedávno založeno rusko-čínské konsorcium, ve kterém figurují jména uvedená v e-mailech dodaných Kyjevem.

Ředitelem konsorcia je byznysmen Vladimir Kaljužnyj, který v jednom z nedávných e-mailů hlavnímu poradci Vladimira Putina pro otázky Krymu napsal: „Dopis od našich čínských partnerů potvrzuje, že jedna z největších čínských společností CRCC je připravena podílet se jako hlavní zhotovitel konstrukce tunelu pod Kerčským průlivem.“

China Railway Construction Corporation (CRCC) je čínská státní společnost, která v posledních letech provozuje čilý byznys s Ruskem. Podílela se například na rozšíření moskevského metra, před třemi lety podepsala kontrakt na výstavu stokilometrového úseku dálnice mezi Moskvou a Kazaní.

„CRCC je připravena zajistit konstrukci železničních a silničních projektů libovolné velikosti v oblasti Krymu,“ píše se v dalším e-mailu mezi manažery konsorcia se sídlem v Sevastopolu. Kaljužnyj na dotazy amerických novinářů odvětil, že informace o tunelu jsou „jen nafouklá bublina“, a pak rychle zavěsil s tím, že s nepřátelským tiskem se bavit nebude. Číňané na dotazy nereagovali.

Podle uniklých e-mailů CRCC projevila ochotu se do projektu zapojit jen pod podmínkou, že její účast bude zcela utajena. Podle amerických expertů by bylo překvapivé, pokud by se tak velká firma s vazbami na vládu v Pekingu uvolila i přes rizika sankcí a sabotáží do krymského projektu jít.

„Bylo by zvláštní, pokud by takový projekt podpořilo konsorcium velkých čínských firem nebo dokonce vláda. Vypadá to jako velmi snadný terč pro Ukrajince,“ uvedl pro The Washington Post nejmenovaný zdroj z Bidenovy administrativy, který má na starosti sankční politiku.

Rusko přes Kerčský průliv před pěti lety slavnostně otevřelo železniční a silniční most dlouhý 18 kilometrů. Od začátku války se několikrát stal cílem ukrajinských útoků, v říjnu 2022 se část silničního mostu po mohutné explozi zhroutila a trvalo čtyři měsíce, než se provoz podařilo zcela zprovoznit. Tento čtvrtek speciální jednotka ukrajinské rozvědky zaslala do Kremlu provokativní zprávu ve formě videa, ve kterém naznačila, že na Kerčský most zaútočí.

Rusové evidentně spekulují, že podmořský tunel by jim mohl zajistit bezpečnější dopravní koridor na Krym. Jeho výstavba by ovšem spolykala miliardy dolarů, trvala by léta a není příliš pravděpodobné, že by ho dokončili v takovém časovém horizontu, aby mohl přispět ke splnění jejich válečných cílů na Ukrajině.

Výstavba ve válečné zóně by navíc tisíce dělníků i těžkou techniku vystavila riziku ukrajinských raketových nebo dronových útoků. Podle stavařů by Rusové a Číňané museli opustit modernější metody s použitím obřích bagrovacích plavidel a místo toho vsadit na tradiční ražbu ze břehu.

„V takovém případě by byla sabotáž velmi obtížná, pokud by nezaútočili přímo na vstupy do tunelu,“ řekl The Washington Post nejmenovaný stavař, který pracoval na stavbě velkých tunelů po celém světě. Kerčský tunel by podle něj vyšel na nejméně pět miliard dolarů. „Byla by to extrémně riziková operace,“ dodal.