I poloviční Čech musí umět česky. Snad k nám celníci pustí knížku dětských říkanek

Nebudu asi jediný rodič – naopak si myslím, že to tak mají asi všichni – který ve švitoření svého prcka hledá nějaký smysl. Já jsem pevně přesvědčen, že říká „hele hele“ – to musel pochytit, když mu ukazuji jeho králíčka, „ale ale“ – to když se divím jeho projevům nespokojenosti, a nakonec „jéje“ – to asi zaregistroval můj údiv nad obsahem pleny.

Má paní a její matka trvají na tom, že slyší „agu“. A to znamená, že buď je náš drobek fanouškem nigerijského fotbalu, což je ani ne tak kvůli nízkému věku, ale spíš tátově nezájmu o kulatý nesmysl zcela vyloučeno, anebo se projevuje jako Rus.