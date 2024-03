Cíl útoku: Moskva. Z teroristů v Islámském státě jsou dnes nervózní i Tálibánci, proč se upnuli na Rusko?

„Snažili se skrýt a pohybovali se směrem k Ukrajině, kde podle předběžných informací bylo ukrajinskou stranou připraveno okno pro přechod státní hranice,“ prohlásil Putin ve svém sobotním projevu. Dodal také, že šlo o „dobře naplánovaný cynický teroristický čin s cílem masově vraždit bezbranné pokojné obyvatelstvo“.

To poslední vyjádření je zvlášť pikantní vzhledem k tomu, co Rusko předvádí na Ukrajině. Možná se někdo chytil za nos, že taková slova nejsou úplně ideálním PR, možná se chystají nová vyjádření, každopádně Kreml už poté mlčel: „Vyšetřování pokračuje a bylo by nevhodné, aby ho prezidentská kancelář komentovala,“ uvedl včera podle agentury TASS Putinův mluvčí Dmitrij Peskov.