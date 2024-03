Expert: Útoku v Krasnogorsku měly zabránit tajné služby. To, že se tak nestalo, o něčem vypovídá

Lidovky.cz: Co byla první věc, která vás napadla, když jste se o útoku, při němž v pátek v Moskvě zahynulo nejméně 137 lidí, dozvěděl?

Moje dojmy jsou irelevantní, ale samozřejmě jsem si pomyslel, že to je fantastická příležitost pro režim, aby „sfouknul“ některé nepopulární kroky, pro které bude potřeba vytvořit příhodné společenské zázemí a informační podmínky. Byl to šok, který bude ruský prezident Vladimir Putin moct využít k další konsolidaci národa, k vybičování nějakých vášní, že Rusko čelí existenčnímu ohrožení. Na to lze navázat celou řadou praktických politických kroků.

Lidovky.cz: Jak do toho zapadá informace, že se k útoku opakovaně přihlásil Islámský stát?