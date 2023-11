V Rusku odstartoval soud se ženou, jež předala blogerovi sošku s výbušninou

Proces je veden před vojenským soudem Západního vojenského okruhu, pod který spadají všechny případy terorismu, napsal server Meduza.

Trepovová, obviněná z terorismu, nezákonného pořízení výbušnin a z padělání dokumentů, přinesla podle vyšetřovatelů na pokyn ukrajinských tajných služeb 2. dubna do petrohradské kavárny sošku napěchovanou výbušninou a předala ji blogerovi Tatarskému, který tam diskutoval s příznivci. Při explozi Tatarskij, vlastním jménem Maxim Fomin, na místě zahynul, dalších 52 lidí bylo zraněno.

Ruská tajná služba FSB tvrdí, že do atentátu byli kromě ukrajinské rozvědky zapleteni i spolupracovníci uvězněného ruského opozičního předáka Alexeje Navalného, kteří před časem z Ruska emigrovali. Ti nařčení odmítají.

Jeden ze soudců podle agentury RIA Novosti při středečním jednání oznámil, že výbuch v kavárně si později vyžádal život jednoho z původně zraněných. V jednání soudu pak byla vyhlášena přestávka. Další podrobnosti dosud nejsou známé.

Trepovové hrozí za teroristický útok od 15 let vězení až doživotí, ale nejvyšší trest se vůči ženám neuplatňuje. Vyloučen je však i nižší či podmíněný trest, poznamenal petrohradský server Fontanka. Dodal, že podle zákona by si odsouzená za terorismus měla část trestu odpykat ve vězení, než bude převezena do vězeňského tábora, ale v Rusku se ženské věznice nevyskytují.

Server připomněl, že Tatarskij, který dříve sloužil ve vojenské rozvědce, po vypuknutí války proti Ukrajině navštěvoval frontové linie jako „nezávislý válečný zpravodaj“. V době, kdy byl zabit, měl na sociálních sítích na půl milionu čtenářů.

Bloger, kterého po smrti vyznamenal prezident Vladimir Putin, svého času v přímém přenosu z Kremlu prohlásil, že „všechny porazíme, všechny zabijeme, všechny, kteří to potřebují, okrademe - a vše bude tak, jak milujeme“, připomněla Fontanka.