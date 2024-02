Rusové v Avdijivce zajali stovky vojáků, píší NYT. Ale zaplatili strašnou cenu

Vizuálně potvrzené ztráty ruské armády u Avdijivky k 16. únoru dosáhly podle OSINT účtu Naasio následujících čísel: 224 tanků, 359 obrněných vozidel, 16 bojových vozidel pěchoty, 8 raketometů, 17 samohybných dělostřeleckých systémů, 12 ženijních vozidel a 15 nákladních aut.

„Několik ruských brigád a regimentů u Avdijivky intenzivně útočilo po dobu pěti měsíců. Získali jednatřicet kilometrů čtverečních za cenu více než šesti set obrněnců,“ hodnotí ruské ztráty vojenská analytička Dara Massicotová a připomíná, že ukrajinská armáda během devíti let z kdysi třicetitisícového města vytvořila jedno z nejlépe bráněných úseků fronty.

Kolik ruských vojáků u Avdijivky padlo, není zcela jasné. Ukrajinské zdroje uvádí bezmála 50 000 mužů, umírněnější odhady mluví o 16 000. I takové číslo by znamenalo, že Moskva u Avdijivky přišla o více mužů než Sovětský svaz během deseti let v Afghánistánu.

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že město bylo dobyto s minimálními ztrátami a vojenská operace u Avdijivky časem vstoupí do učebnic. „Nepřítel tam devět let stavěl opevnění. Devět let den za dnem hloubil podzemní chodby, stavěl betonové stavby a vytvářel speciální spojovací linie, aby se mohl přemisťovat bez toho, že by musel vyjít na povrch. Zlomení odporu je určitě velký úspěch,“ hlásil Šojgu v úterý prezidentovi.

Putin podle listu Kommersant tvrdil, že ukrajinské síly namísto plánovaného ústupu nakonec z města „chaoticky uprchly“. Úspěch ruských vojsk u Avdijivky je podle něj záhodno rozvinout, ale další útoky musí být připravené. „Musí to být dobře připraveno, zajištěno jak vojáky, tak zbraněmi a technikou a municí,“ uvedl.

Pro ruské síly každopádně dobytí těžce bráněného města představuje největší úspěch od loňského dobytí Bachmutu a pro Kreml dlouho očekávanou trofej, kterou se může pochlubit před březnovými prezidentskými volbami. Deník The New York Times v úterý napsal, že při ústupu z Avdijivky mohlo padnout do zajetí 850 až 1 000 ukrajinských vojáků.

Západní představitelé míní, že takovýto odhad se zdá blízký pravdě. Ztrátu Avdijivky američtí představitelé nepovažují za komplikaci velkého strategického významu a argumentují, že tento ruský územní zisk nemusí vést k zhroucení ukrajinských linií a že Moskva patrně nebude schopná navázat další větší ofenzivou.

Zajetí stovek vojáků ale na tuto úvahu vrhá stín. Morálka v ukrajinských ozbrojených silách podle amerických představitelů upadá, k čemuž přispěla i neúspěšná protiofenziva z loňského léta a nedávná výměna hlavního velitele Valerije Zalužného. Ukrajinská armáda má kromě toho problémy s náborem nových lidí.

Zajetí neupřesněného počtu ukrajinských vojáků během ústupu od Avdijivky připustil v sobotu ukrajinský generál Oleksandr Tarnavskyj. Generál na telegramu napsal, že stahování šlo podle plánu, ale že „ve finálním stadiu operace padlo pod tlakem početnějších sil nepřítele několik ukrajinských vojáků do zajetí“. Mluvčí Tarnavského uskupení Dmytro Lychovij označil zprávy, že by zajatých vojáků byly stovky, za dezinformaci.

„Ukrajinské úřady nařídily stažení, aby zachránily, co se dalo. Na krytí ústupu byly přivolány posily, ale v té době už Rusko mělo jednu z posledních únikových cest pod palebnou kontrolu. Ne všichni se dostali ven, včetně zraněných,“ přiznává Dara Massicotová.