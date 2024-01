Rusové nasadili nový chemický granát, zabije do pěti minut, tvrdí Ukrajinci

Novou chemickou zbraň údajně ruská vojska proti ukrajinským obráncům použila opakovaně. Zástupce Centra pro výzkum trofejních a perspektivních zbraní a vojenské techniky kapitán Andrej Rudik podle serveru Focus sdělil, že se jedná o typ granátu RG-Vo.

Jeho použití Ukrajina poprvé zaznamenala v prosinci loňského roku. Výzkumné středisko podle serveru předpokládá, že pokud granát RG-Vo zasáhne místnost nebo zákop, lidé v nich umírají do pěti minut.

Granát podle odborníků obsahuje slzný plyn chloracetofenon. Tuto látku však v bojích zakazuje Úmluva o chemických zbraních. U nalezeného granátu RG-Vo bylo mimo to podle Focusu zjištěno, že byl vyroben v roce 2023 v Rusku v podniku fungujícím od sovětské éry.

„Rusko tedy v roce 2017 lhalo o plnění svých závazků podle Úmluvy o zákazu chemických zbraní z roku 1993. Podle ní mělo zlikvidovat samotnou zbraň i výrobní zařízení, kde byla vyrobena,“ uvedl Rudik.

Ukrajinský generální štáb v polovině ledna uvedl, že vojáci zaznamenají útoky těmito granáty až desetkrát denně. Podle výzkumníků Rusko granáty s otravnými látkami jen za prosinec použilo alespoň 81krát. Od začátku téměř dva roky trvající války pak podle Ukrajiny chemickou zbraň Rusko použilo nejméně 620krát. Informace ve válečných podmínkách však nelze nezávisle ověřit.

Americká vláda loni v listopadu varovala, že Rusko by mohlo na Ukrajině použít chemické zbraně předtím, než by se pustilo do eventuální jaderné konfrontace s NATO. Podnítit by Moskvu k tomu podle Washingtonu mohlo to, že se jí stále nebude dařit dosáhnout nějakého rozhodného úspěchu na bojišti.

V rámci miliardové vojenské pomoci Ukrajině mezitím USA poskytly Kyjevu ochranné vybavení proti útokům chemickými, biologickými a jadernými zbraněmi.

24. listopadu 2022