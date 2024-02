Jestli prohrajeme, zničíme atomovkami Berlín i Washington, pohrozil Medveděv

Místopředseda ruské bezpečnostní rady a bývalý ruský prezident a premiér Dmitrij Medveděv pohrozil jaderným zničením Kyjeva, Washingtonu, Berlína a Londýna. Rusko by podle něj k takovému kroku přistoupilo, pokud by Moskva prohrála na Ukrajině. Takový scénář by totiž vedl k rozpadu Ruska, myslí si Medveděv.