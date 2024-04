Putinův mluvčí Dmitrij Peskov připustil, že dohoda připravovaná během rusko-ukrajinských jednání v Istanbulu na jaře 2022 by mohla být základem pro nová jednání.

„Ale od té doby se hodně změnilo, u nás v ruské ústavě máme zapsané nové subjekty, což před dvěma lety nebylo,“ řekl Peskov podle agentury Interfax s odkazem na částečně okupované ukrajinské oblasti – Chersonskou, Záporožskou, Doněckou a Luhanskou – anektované v rozporu s mezinárodním právem v září 2022.

„Je řada nových reálií, které nelze pominout, ale současně by to mohl být základ pro začátek jednání,“ řekl a zdůraznil, že Putin opakovaně potvrdil svou připravenost k mírovým rozhovorům.

Pokud jde o to, zda čtyři „nové regiony“ by měly být zapsány do příští mírové smlouvy, mluvčí zapochyboval, zda má smysl posuzovat „detaily“ příštích dohod, které v současnosti jsou „absolutně teoretické“. Stejně tak za nesmyslné pokládá snahy urovnat situaci bez účasti Ruska.

Ukrajina odmítá jednat s Putinovým režimem

Rozhovory mezi Ukrajinou a Ruskem, zprvu v Bělorusku, začaly krátce poté, co ruská vojska na Putinův pokyn vpadla do sousední země v únoru 2022. Ale Ukrajina přerušila rozhovory s Ruskem poté, co po ústupu ruských vojsk od Kyjeva na jaře 2022 vyšly najevo masové vraždy a další zvěrstva, kterých se během krátké okupace ruští vojáci v okolí ukrajinské metropole dopustili.

Symbolem těchto válečných zločinů se stalo město Buča, kde zastřelení civilisté leželi na ulicích a kde se našly i hromadné hroby. Moskva popírá jakékoliv útoky na civilisty, natož válečné zločiny, a za zmínku o těchto podezřeních hrozí v Rusku mnohaleté vězení.

Kyjev každopádně zakázal vyjednání s Ruskem, dokud v jeho čele bude Putin, který byl minulý měsíc zvolen na dalších šest let do čela státu.

Rusko v chystané dohodě z Istanbulu podle agentury Reuters požadovalo, aby se Ukrajina zavázala k neutralitě, zřekla se vstupu do NATO, omezila velikost svých ozbrojených sil a udělila východní Ukrajině zvláštní postavení. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dal jasně najevo, že je proti takovým závazkům.