Dostali nás podvodem na ukrajinskou frontu, stěžují si Indové v ruské armádě

„Jen v minulém týdnu přišlo do mého centra deset Indů,“ popsal indický překladatel pracující ve vojenském náborovém středisku v Moskvě. „Osobně jsem dohlížel na nábor 70 až 100 indických občanů, a počet nepálských rekrutů je mnohem vyšší. Každé větší ruské město má náborové centrum pro zpracování cizinců,“ řekl muž agentuře AFP.

Ačkoli ruské ministerstvo obrany indickým rekrutům nabízí bojové i nebojové pozice, ti kteří si zvolili druhou možnost, vylíčili, že je armáda přesto před vysláním na Ukrajinu cvičila v používání pušek kalašnikov a dalších zbraní.

AFP hovořila s pěticí Indů, kteří se do služeb Ruska přihlásili na základě propagačních videí na sociálních sítích. Za práci „armádních pomocníků“ nabízela plat v přepočtu osmadvacet tisíc korun měsíčně. Videa zveřejnil náborář z Dubaje Fajsal Chán, jenž působí na YouTube, Instagramu, TikToku nebo v personální agentuře Baba Vlogs.

„Nemusíte bojovat. Stačí, když budete vyklízet poškozené budovy, starat se o zbrojnice, a po roce služby budete mít nárok na trvalý pobyt v Rusku,“ říká na jednom ze svých klipů. Jen v listopadu a prosinci podle svých slov pomohl vycestovat do Ruska šestnácti indických občanům.

Jenže u úklidu to v mnoha případech neskončilo. Jeden z Chánových rekrutů, nezaměstnaný absolvent z indického státu Uttarpradéš, AFP popsal, že nedobrovolně bojoval na frontě ve východoukrajinské Doněcké oblasti. „Byl jsem zraněn a převezen do nemocnice, ze které jsem utekl,“ řekl z Moskvy.

„Pokud se odsud nedostanu, pošlou mě zpět na frontu. Všude je dělostřelecká palba a drony. S válkou nemám žádné zkušenosti,“ dodal.

Další Chánův rekrut uvedl, že ho ruská armáda poslala do Chersonské oblasti spolu s dalším Indem a devíti Kubánci, kteří čekali na nasazení na bojišti. „Kdykoli mě mohou povolat do boje. Bojím se a chci se vrátit domů,“ řekl sedmadvacetiletý muž, jenž dříve pracoval v cateringové společnosti.

Dávejte si pozor, radí indické úřady

Stanice BBC ví o další nejméně desítce Indů ve věku od dvaadvaceti do jednatřiceti let, kterou náboroví agenti nalákali do pasti. Jeden z nich, Hemal Ašwinbhaj ze státu Gudžarát zemřel minulý týden při raketovém útoku.

Podvedení muži popsali, že náboráři po nich požadovali za zprostředkování práce 300 000 rupií (85 tisíc korun) a slibovali, že po několika měsících služby v armádě dostanou ruské občanství.

„Můj osmadvacetiletý syn pracoval v balicí společnosti v Dubaji. Spolu se třemi přáteli dostal nabídku práce pro Rusko se slibovaným platem 100 tisíc rupií (28 tisíc korun), zatímco jejich současný výdělek byl 35 tisíc rupií (10 tisíc korun). Prostřednictvím půjček zaplatili agentovi 300 000 rupií. Prosím, pomozte mi přivést syna zpět,“ řekl BBC otec jednoho z mužů.

Rodiny podvedených požádali o pomoc indickou vládu, kterou viní, že nedělá dost pro to, aby jejich blízké dostala domů. Někteří z Indů uvedli, že jim ruská armáda zabavila pasy a doklady, takže nemohou cestovat.

Indické ministerstvo zahraničí v pondělí potvrdilo, že někteří indičtí občané se přihlásili na „podpůrné práce“ v ruské armádě. „Každý takový případ, na který bylo upozorněno indické velvyslanectví v Moskvě, byl důrazně řešen s ruskými úřady. Několik Indů již bylo v důsledku toho propuštěno,“ uvedlo.

Ministerstvo rovněž vyzvalo „všechny indické občany, aby dbali náležité opatrnosti a tomuto konfliktu se vyhýbali“.

Indie invazi Ruska na Ukrajině dosud výslovně neodsoudila. V zemi navzdory rychlému hospodářskému růstu panuje rekordně vysoká nezaměstnanost a mnozí vnímají práci pro ruskou armádu jako příležitost, jak zlepšit život svých rodin.

„Bratr se nám už dva měsíce neozval. Naposledy nám volal z Rostova na Donu, že ho nasadí na frontě na Ukrajině. Od jeho spolubojovníků jsme se dozvěděli, že byl raněn, ale víc nevíme. Odešel, aby vydělal peníze pro svou rodinu, a my teď ani nevíme, jestli je naživu,“ řekl bratr Mohameda Imrana, obchodníka z Hajdarábádu.

Chán AFP řekl, že ho skutečnost, že rekruti fasují zbraně, zaskočila. „Začaly přicházet zprávy o odesílání těl padlých do Indie, o tom, že se někteří muži vracejí zranění. Rozhodl jsem se nábor zastavit,“ uvedl. Jeho video s názvem „Práce v ruské armádě“ je ale stále dostupné na internetu.

Rusko od počátku války na Ukrajině přijalo řadu nových zákonů, aby nalákalo cizí státní příslušníky do svých ozbrojených sil. Západní analytici předpokládají, že Moskva najala už tisíce zahraničních bojovníků, zejména ze zemí Střední Asie, Nepálu, Sýrie, Kuby, Srbska nebo Afriky.