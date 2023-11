Rus si koupil úmrtní list, chtěl se vyhnout návratu na frontu

Vojenský soud v Rusku poslal na pět let do trestanecké kolonie za dezerci muže z Burjatska, který si pro sebe koupil úmrtní list, aby nemusel zpátky na frontu na Ukrajinu. Uvádí to Rádio Svoboda, podle něhož muž u soudu vysvětloval své rozhodnutí duševním zdravím manželky, avšak neuspěl.