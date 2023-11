Operace na Ukrajině není ve slepé uličce, odmítl Kreml slova Zalužného

Pozemní boje na ukrajinské frontě v posledním více než roce zamrzly, a to i navzdory velké protiofenzivě, kterou ukrajinské síly zahájily na začátku letošního června. Ta dosud vedla k jen omezeným územním ziskům.

Ruská armáda naopak v posledních týdnech vešla do protiútoku okolo měst Avdijivka v Doněcké oblasti a Kupjansk v Charkovské oblasti, ovšem také bez výraznějších zisků.

Ofenzivy na obou stranách vedly k velkým ztrátám vojáků i vybavení, podotýká agentura AFP. Ani jedna ze stran své ztráty nezveřejňuje.

„Ne, konflikt není ve slepé uličce,“ uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Rusko podle něj „neúnavně pokračuje ve své speciální vojenské operaci“, jak Moskva nazývá svou invazi na Ukrajinu. Peskov doplnil, že ruské jednotky budou pokračovat, dokud „nedosáhnou všech stanovených cílů“.

Zalužnyj v článku pro The Economist napsal, že „válka nyní přechází do nové fáze: do toho, čemu ve vojenství říkáme ‚poziční‘ válka se statickými a vyčerpávajícími boji, jako tomu bylo v první světové válce“. Pravděpodobně podle něj nedojde k žádnému velkolepému průlomu.

Generál také poznamenal, že ukrajinská armáda podle něj potřebuje získat zejména leteckou podporu.

Článek měl podle analytiků západním spojencům Kyjeva, kteří se nyní soustředí na konflikt mezi Izraelem a palestinským radikálním hnutím Hamás, mimo jiné připomenout význam další podpory Ukrajině.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na Zálužného článek nereagoval, píše web Ukrajinska Pravda. Prezident ve svém tradičním videoposelství ve čtvrtek oznámil, že Rusko se stahuje do východní části Černého moře.

„Jsem vděčný všem, kteří bojují a pracují na tom, aby si Ukrajina zachovala přístup na světový trh. Výsledky jsou dobré: Rusko postupně ztrácí kontrolu nad Černým mořem a stahuje se do východní části této vodní plochy. Dostaneme je i tam,“ prohlásil Zelenskyj.