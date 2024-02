Promrzlého Navalného zabili úderem do srdce, míní aktivista. Jde o techniku KGB

„Dozorci Navalného před jeho smrtí donutili strávit více než dvě a půl hodiny venku na dvoře pod širým nebem, kde teplota mohla klesnout na minus 27 °C. Vězně přitom v takových podmínkách pouštěli ven maximálně na hodinu,“ řekl Osečkin listu The Times s odkazem na nejmenovaný zdroj pracující v IK-3.

„Myslím, že mu nejdříve oslabili tělo tím, že ho dlouho drželi v chladu – zpomalili mu krevní oběh na minimum. A pak je velmi snadné někoho zabít, a to během několika sekund, pokud s tím máte zkušenosti,“ dodal Osečkin, jenž nyní žije v exilu na Západě, ale disponuje rozsáhlou sítí informátorů mezi vězeňskými dozorci v Rusku.

Ruské úřady v pátek oznámily, že sedmačtyřicetiletému opozičníkovi se po procházce na dvoře udělalo špatně, ztratil vědomí a nepodařilo se ho oživit. Ruská média poté začala spekulovat o možné krevní sraženině. Matce Navalného úředníci sdělili, že příčinou skonu jejího syna byl zřejmě „syndrom náhlého úmrtí“ – neurčitý termín pro řadu srdečních onemocnění, jež způsobují náhlou zástavu srdce a smrt.

Lipavský si předvolal ruského velvyslance Ministr zahraničí Jan Lipavský kvůli úmrtí Navalného předvolal na úřad ruského velvyslance v ČR Alexandra Zmejevského. „Česko vyzvalo k vysvětlení okolností smrti a vysvětlení nevydání těla rodině zesnulého,“ uvedl mluvčí ministerstva Daniel Drake. zdroj: ČTK

Úřady odmítají vydat tělo zemřelého rodině, tvrdí, že to udělají nejdříve za čtrnáct dní, během nichž bude provedena pitva a „chemická expertiza“.

Podle Osečkina verzi o zabití pomocí úderu do srdce nahrává zpráva deníku Novaja gazeta, že opozičník měl modřinu na hrudníku, kterou mohla způsobit například masáž srdce. Listu to řekl pracovník záchranných služeb v Salechardu, kam Navalného tělo údajně odvezli z věznice.

Podle zdravotníka byly pohmožděniny také na rukou Navalného, mohla mu je způsobit pouta během nějakého záchvatu.

„Je to stará metoda speciálních jednotek KGB. Vycvičily své agenty, aby člověka zabili jedinou ranou do srdce, do středu těla. Byl to charakteristický znak KGB,“ konstatoval Osečkin. Dodal, že bývalí vězni, kteří si odpykávali své tresty v ruské arktické oblasti, už dříve Gulagu.net informovali o tom, že dozorci tímto způsobem trestance zabíjeli.

Osečkin novičok nevidí jako pravděpodobný

Navalného vdova Julija v pondělí obvinila Kreml, že jejího muže otrávil nervově paralytickou látka novičok a nyní čeká, až z jeho těla vyprchá.

Osečkin ale tuto verzi vidí jako nepravděpodobnou. „Samozřejmě, je to možné, ale když jste pod kontrolou vězeňského systému, je mnoho snazších možností, jak někoho zabít. Novičok by v jeho těle zanechal stopu a vedl by přímo k Putinovi, vzhledem k tomu, že už to jednou zkusil,“ uvedl. Poprvé byl opozičník touto látkou otráven už v roce 2020.

Gulagu.net v minulém týdnu zveřejnil zprávu, podle které dva dny před Navalného smrtí věznici navštívili agenti ruské služby FSB a odpojili některé bezpečnostní kamery a odposlouchávací zařízení. „Je to důkaz, že Alexejovu smrt nařídil Kreml. Podle toho, co vím od svých zdrojů, šlo o operaci, která byla připravena několik dní předem,“ uvedl Osečkin.

Podle něho existuje velké riziko, že ruské úřady tělo Navalného jeho rodině vůbec nedají a místo toho ho v tichosti zpopelní. Navalného matka Ljudmila v úterý na videu vyzvala Putina, aby tělo jejího syna vydal a umožnil rodině ho důstojně pohřbít. „Záleží to jen na vás,“ vzkázala prezidentovi.