Tak dlouhá Čára nebude. Saúdové kvůli penězům krotí megaměsto budoucnosti

Město The Line je součástí futuristického projektu Neom, ambiciózní vize korunního prince Muhammada bin Salmána. Na pustém pobřeží Akabského zálivu měla vzniknout zcela nová provincie za zhruba 1,5 bilionu dolarů, jejímž cílem bylo diverzifikovat ekonomiku saúdského království a snížit jeho závislost na ropě.

Propagační materiály popisovaly The Line téměř v „mystických termínech“, píše The Guardian. Mělo to být „kognitivní město“ a „civilizační revoluce“, kde potřeby obyvatel zajistí umělá inteligence. Sám korunní princ, přezdívaný MBS, mluvil o „řešení výzev, kterým dnes lidstvo ve městech čelí“ a o „namíření světla na alternativní způsoby života“.

Lidé měli mít všechny základní potřeby v docházkové vzdálenosti a jednotlivé čtvrti měl spojovat jeden z nejrychlejších vlaků na světě. Už od začátku však jeho představa naráží na realitu a z megaměsta budoucnosti se postupně odlupují další a další kusy. I kvůli překračování rozpočtů, měnícím se seznamům klíčových spolupracovníků a přívalů nápadů, kterými MBS konstantně mění konečnou podobu celého projektu.

Podle agentury Bloomberg už proto nejméně jeden dodavatel zapojený do výstavby The Line začal propouštět zaměstnance. Z původních 170 kilometrů, do kterých se mělo toto lineární město natáhnout, nebudou do roku 2030 stát ani tři, píše agentura. Rovněž původní plán, že v prosklených mrakodrapech The Line bude do zmíněného roku žít 1,5 milionu obyvatel, se zřejmě nenaplní. Tou dobou tam Saúdové stihnou ubytovat zřejmě méně než 300 tisíc lidí.

Smrsknutí města The Line přichází v době, kdy saúdské hotovostní rezervy zaznamenaly pokles a celý Neom ještě čeká na schválení rozpočtu pro letošní rok ze strany státního investičního fondu. „Ukazuje se, že finanční realita bilionových investic začíná vyvolávat obavy na nejvyšších úrovních saúdské vlády,“ píše Bloomberg.

Loni proti projektu protestoval tamní arabský kmen Howeitat, který historicky sídlí právě v místech, kde má princova megalopole vzniknout. Faktický vládce Saúdské Arábie se jimi však nenechal zastavit a několik členů tohoto kmene nechal popravit. Represím čelí všichni, kteří ambice MBS kritizují. Nejznámějším a nejhrůznějším případem pak je vražda saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího na ambasádě v Istanbulu z října 2018.