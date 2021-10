Rozhodnutí soudu platí. Zlatá sbírka z Krymu se vrátí Ukrajině, Rusku navzdory

Muzeum Allarda Piersona v nizozemské metropoli si na výstavu nazvanou Krym: Zlato a tajemství Černého moře půjčilo historické artefakty staré až několik tisíciletí ze čtyř muzeí na Krymu. Příslušné smlouvy podepsali Nizozemci s Ukrajinou.

Po ruské invazi na Krym téhož roku však tamní muzea kontroluje Rusko, které trvalo na navrácení artefaktů na anektovaný poloostrov, tedy fakticky do ruských rukou.



Nizozemský soud v roce 2016 rozhodl, že na základě pravidel UNESCO musejí být historické cennosti vráceny jako kulturní dědictví suverénnímu státu, což Krym není. Muzea na anektovaném poloostrově se však proti tomuto rozhodnutí odvolala.

Odvolací soud nejprve v roce 2019 odložil rozsudek ve sporu o předměty s odůvodněním, že na verdikt potřebuje více času. Kolekce je tak od roku 2014 uložena v muzeu Allarda Piersona.

Zlato je naše

„Tyto předměty by se měly vrátit na Krym,“ řekl v březnu 2014 ruské agentuře ITAR-TASS prezidentský vyslanec pro mezinárodní kulturní spolupráci Michail Švydkoj. „Předpokládám však velké problémy právního charakteru. Amsterdamské muzeum podepsalo záruku o vrácení sbírky nejen do krymských muzeí, které dnes už patří Rusku, ale i do muzeí na Ukrajině,“ dodal.



„Muzeum Allarda Piersona považuje za nadmíru důležité, aby se tomuto případu věnovala náležitá péče,“ řekl už při vypuknutí sporu mluvčí muzea v Amsterdamu serveru The Art Newspaper. „Vzhledem ke složitosti celého tématu řešíme vracení exponátů společně s našimi právníky,“ dodal.

Spornou záležitost dokonce projednávalo i nizozemské ministerstvo zahraničí. Ačkoliv mezinárodní společenství včetně Nizozemska ruskou anexi neuznává, není pochyb o tom, že poloostrov už je pod plnou kontrolou Moskvy.

Výstava, která byla prodloužena až do srpna roku 2014, ukazovala, jak se území Krymu vyvíjelo od osídlení Řeky v 7. století před naším letopočtem přes období, kdy Krymu vládli například Skythové, Gótové či Hunové. K vidění na ní byly i mimořádně vzácné předměty včetně zlatých šperků, helmic či bohatě zdobených zbraní.