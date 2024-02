Migranti znásilnili v Itálii na veřejném WC třináctiletou dívku před očima přítele

Dívka s přítelem se v parku procházeli 30. ledna večer. Krátce po sedmé hodině je začala obtěžovat skupina sedmi mladých Egypťanů, píše italský deník L’Unione Sarda.

„Nejdřív mě začali osahávat, řekla jsem jim, ať mě nechají na pokoji. Dokonce i můj přítel, kterému je sedmnáct let, jim to několikrát zopakoval,“ vypověděla podle listu La Repubblica třináctiletá dívka. Domlouváni ani následný pokus o útěk se mladému pár nepodařil.

Skupina migrantů zatáhla dívku na veřejnou toaletu v tamním parku Giardino Bellini, kde ji dva ze skupiny znásilnili. Ostatní donutili jejího přítele, aby přihlížel. Dívka skončila v nemocnici, všechny mladíky se později podařilo identifikovat a zatknout. Podle italských médií se jednalo o egyptské státní občany, kteří přicestovali na Sicílii ilegálně.

Matteo Salvini @matteosalvinimi Ragazzina STUPRATA da una banda di SETTE egiziani davanti al fidanzato, minacciato, bloccato e tenuto lontano.

Non venitemi a parlare di “tolleranza” o “errore”.

Davanti ad orrori del genere non può esistere clemenza ma soltanto una cura: CASTRAZIONE chimica.

Conto che la… https://t.co/Y5Qyo3lrCC https://t.co/Chf9oMwte0

Zděšená zůstává nejen sicilská veřejnost, ale i italští politici. Šéf nacionalistické strany Liga a ministr dopravy Matteo Salvini, který dříve jako ministr vnitra prosazoval tvrdou protiimigrační politiku a ostře vystupoval proti posádkám pašeráckých lodí, v pondělí prohlásil, že země potřebuje povolení k chemické kastraci. „Doufám, že o návrhu předloženém Ligou se bude hlasovat co nejdříve,“ napsal na sociální síti X.

„Příběhy tohoto typu se neúprosně opakují po celé zemi. Skupinové sexuální násilí, zneužívání nejslabších, podmaňování žen, které jsou stále menší a bezbrannější... Očekáváme, že ti, kdo jsou za tato zvěrstva zodpovědní, zaplatí za to, co spáchali. To, co se stalo, nelze nijak ospravedlnit,“ uvedla sicilská poslankyně za stranu Vzhůru Itálie Matilde Siracusanová.