Sicilská mafie ztratila lidovou podporu, tvrdí ředitel muzea. Vražda soudce byla poslední kapka

Při vstupu do památníku No Mafia Memorial v centru Palerma návštěvníci jako první uvidí tvář soudce Giovanniho Falconeho, zavražděného sicilskou mafií v roce 1992. „Ale situace se od doby Falconeho radikálně změnila,“ ujišťuje ředitel památníku Ario Mendolia.

Ario Mendolia, ředitel dokumentačního centra No Mafia Memorial.

Lidovky.cz: Co stálo za vznikem vaší instituce a co je jejím hlavním posláním?

Nápad zřídit v Palermu centrum, které by dokumentovalo zločiny mafie, je docela starý, zrodil se už v 70. letech 20. století. Prvotním impulzem byla vražda novináře a aktivisty Giuseppeho Impastata v květnu 1978. Ale cesta k tomu, aby mohlo vzniknout plnohodnotné dokumentační centrum odhalující zločiny sicilské mafie, byla ještě dlouhá.

Nakonec se to podařilo, v tomto prestižním místě v centru Palerma fungujeme s pomocí města a řady sponzorů od roku 2017. Náš cíl je jednoznačný: prezentovat zločiny mafie – a hlavně okolnosti, jež umožnily, aby tato kriminální organizace v minulosti prorostla sicilskou společností jako rakovina – tak, aby se to už nikdy nemohlo opakovat.

Lidovky.cz: Traduje se, že bodem zlomu v boji proti mafii byla vražda Giovanniho Falconeho 23. května 1992, jehož vůz mafiáni vyhodili do vzduchu nedaleko odtud. Bylo tomu opravdu tak?