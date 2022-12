Podám, nepodám. Matovič potupně padl a stáhl s sebou vládu, jež ani nebyla jeho

Tak kuriózní podání demise Slováci ještě nezažili. Ministr financí Igor Matovič přichází do sídla prezidentky Zuzany Čaputové a vedoucímu kanceláře Metodu Špačkovi předává písemně svou rezignaci. Celou dobu telefonuje.

Za přítomnosti pracovníků kanceláře Matovič demisi podepíše. A přesně ve chvíli, kdy mu Špaček nese zpět originální listinu i s kopií, kterou si měl politik vzít s sebou, se najednou stalo něco nečekaného. „Rozmyslel jsem si to,“ vykřikl Matovič, oba papíry Špačkovi vytrhl z ruky a práskl za sebou dveřmi.

„Jednou tuto scénu možná někdo natočí do seriálu o moderních dějinách Slovenska,“ komentuje čtvrteční bizarní dění redaktor Denníku N Dušan Mikušovič. Popsaný sled událostí potvrdil Špaček i prezidentka a mluvili o ní také členové strany Svoboda a solidarita (SaS).

Matovič odmítá, že by listy papíru z rukou pracovníka kanceláře „vytrhl“, prý si je normálně vzal. A k tomu, proč to vlastně udělal, později řekl, že mu volal někdo, „koho si velmi váží“. Tento člověk mu podle něj řekl, že „bojovníci se před mafií nesklánějí“. Pronesené moudro ho prý na poslední chvíli přimělo změnit své rozhodnutí.

Ať to bylo jakkoliv, ministr financí a bývalý premiér tím zřejmě definitivně zpečetil pád vlády. Podle informací slovenských médií se totiž premiér Eduard Heger do poslední chvíle snažil vyjednat se SaS, aby stáhli svůj návrh na vyslovení nedůvěry kabinetu v parlamentu. Nabídl jim za to právě Matovičovu demisi. Jenže ministr plán na záchranu vlády i její image nakonec potopil.

15. prosince 2022

A připravil si tak potupný konec, kterému se nyní lidé smějí na sociálních sítích a média ho komentují třeba slovy, že „Matovič byl zase jednou sám sebou“. Šéf hnutí OLaNO totiž už ve chvíli, kdy v roce 2020 vyhrál parlamentní volby, vyvolával mezi lidmi obavy, zda se zvládne vtělit do role premiéra, kterým se tehdy stal. Nezvládl, jeho boj proti všem okolo, marketingové nápady a chaotický způsob řízení země ho brzy stály křeslo předsedy vlády.

„Od té doby, co se prezidentka (téměř přesně na den před dvěma lety) vyjádřila: ‚Celý svět řeší covid, jen my řešíme pana premiéra‘, ani na sekundu to nepřestalo platit, měnil se jen předmět první věty a covid se nahrazoval všeličím jiným,“ píše komentátorka listu Sme Nataša Holinová.

Ale zpět ke čtvrtku. Poslanci mezitím čekali v budově Národní rady a poté, co se k nim zpráva o událostech z paláce dostala, už bylo jasné, jak hlasování dopadne. „Na poslední chvíli jsme byli připravení vyjít (jim) vstříc. Stalo se něco nehorázného. To se asi ještě za třicet let slovenské politiky nestalo,“ popsal incident předseda SaS Richard Sulík podle listu Sme.

Matovič tvrdí, že mu Sulík, jeho hlavní nepřítel ve vládě i parlamentu, měl dát garanci, že SaS nepovalí vládu. „Šel jsem do prezidentského paláce, odpověď nepřicházela a nakonec přišla odpověď od premiéra, že Richard Sulík nemůže garantovat, jak se zachovají,“ vysvětlil politik. Tiskové konference OLaNO a SaS nicméně po pádu vlády prezentovaly dvě úplně odlišné reality.

„Šachisté dobře vědí, že první tahy partie mohou být ty nejdůležitější. (...) Hráči královské hry však vědí i to, že při otevření hry existují takzvané pasti pro začátečníky. Zřejmě s tímto počítal Igor Matovič, ale Richard Sulík se ukázal jako příliš ostřílený hráč, aby mu na jeho otevřenou hru s figurkou koně skočil,“ píše v komentáři pro HN Online Katarína Šelestiaková.

„Tvářil se, že ustupuje, že z postu financmajstra přece jen na poslední chvíli abdikuje, aby nakonec podepsanou demisi vytrhl překvapenému úředníkovi z ruky a roztrhal ji. Takové dětinské,“ pokračuje. Ale Matovič papíry neroztrhal. Naopak jimi mával před novináři a na faktu, že jsou nepoškozené, stavěl svou verzi událostí.

Dětinské je podle komentátorky také Matovičovo „několikaměsíční hořekování nebo svolávání plačovek“. Novotvar složený ze slov „pláč“ a „tlačovka“ už se vžil pro exministrovy emotivní tiskové konference. „Neuvěřil mu už ani politický matador Béla Bugár. Máte tam takového člověka, který i tak bude v pozadí škodit – nechal se slyšet,“ pokračuje komentář s odkazem na maďarskoslovenského politika.

O incidentu v prezidentském paláci už vznikla i krátká pohádka:

Dostačujícími 78 hlasy ze 102 nakonec poslanci vyslovili vládě nedůvěru. Opozici v tom podpořili i tři původně vládní poslanci, což Matovič na následné „plačovce“ líčil tak, že si tyto politiky někdo „koupil“. Novinářům přitom ukazoval list papíru se seznamem lidí, kteří „povalili vládu“.

Měl tam kolonku „mafie“, kam zařadil strany Směr-SD a Hlas-SD, dále kategorii „fašisti“, kde byla dvojice krajně pravicových stran LSNS a Republika, pak strany SaS a Progresivní Slovensko. „Plus koupení poslanci,“ křičel červený nápis na konci. Matovič také pohrozil, že v nadcházející předvolební kampani odhalí důkazy o Sulíkově korupci.

A varoval, že v dalších volbách zvítězí šéf Hlasu Peter Pellegrini a spolu s lídrem Směru Robertem Ficem a spolu s fašisty změní volební systém na Slovensku tak, že se země stane novým orbánovským Maďarskem. Kde na to přišel, neřekl, nicméně podle průzkumů jsou nyní opravdu nejpopulárnější právě tyto dvě strany.

Po triumfální porážce této „mafie“, jak o Ficovi a spol. mluví nejen Matovič, na jejich návrat do čela průzkumů stačily necelé tři roky krizemi stíhané vlády. O návratu Fica mluvil i Sulík, ten však odmítl, že by si to přál. Chaos současné vlády teď musel podle něj konečně skončit právě proto, aby se v řádných volbách v roce 2024 Fico nevrátil v plné síle.

Prezidentka – které Matovič často „neuměl přijít na jméno“, jak připomíná HN Online – už oznámila, že kabinet odvolá v pátek odpoledne. Heger dovládne v demisi, jeho pravomoci už však budou omezené. Kdy budou předčasné volby, zatím není jasné.