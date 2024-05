Fica by mohl zastoupit Kaliňák, slovenské zákony ale nemyslí na všechno

Ačkoli se Slovensko dosud nepotýkalo s dlouhodobou indispozicí premiéra, Fica museli jeho kolegové v minulosti zastupovat už několikrát. Například po volbách v roce 2016, kdy podstoupil náhlou operaci srdce. Na čtrnáct dní jeho kompetence převzali tehdejší místopředseda vlády Peter Pellegrini a tehdejší ministr vnitra a vicepremiér Robert Kaliňák.

Na to, co se bude dít v dalších dnech a týdnech, částečně odpovídá slovenský zákon. Podle něho předsedu vlády během jeho nepřítomnosti zastupuje vicepremiér v souladu s rozhodnutím ministerského předsedy.

Vzhledem k tomu, že Fico byl po středeční operaci údajně při vědomí a komunikoval, lze předpokládat, že pokud to jeho zdravotní stav dovolí, mohl by vicepremiéra pověřit svým zastupováním i z nemocničního lůžka.

Nynější kabinet má čtyři místopředsedy, jedním z nich je ministr obrany a Ficův blízký spolupracovník z jeho strany Směr-SD Robert Kaliňák. Podle slovenských médií si Fico zřejmě vybere právě jeho.

Kaliňák byl ve středu prvním z vládních politiků, kteří informovali o Ficově zdravotním stavu. „Utrpěl vážné polytrauma po několika střelných poraněních a jeho zdravotní stav je mimořádně vážný,“ uvedl.

K dalším místopředsedům vlády patří poslanec Peter Kmec (Hlas) a jeho stranická kolegyně, ministryně hospodářství Denisa Saková. Za Slovenskou národní stranu je místopředsedou vlády ministr životního prostředí Tomáš Taraba.

Podle zákona zastupuje vicepremiér předsedu vlády podle pověření, jaké obdrží. Premiér tak teoreticky může zmocnit svým zastupování více místopředsedů najednou. Během hospitalizace v roce 2016 měl Pellegrini za úkol protokolární záležitosti – setkání se zástupci jiných zemí, a přednášel programové prohlášení vlády. Kaliňák zase vedl jednání vlády.

„Zastupující předseda svolává a vede jednání vlády v premiérově nepřítomnosti. Ani ústava, ani zákon nestanoví, že by některé z pravomocí byly nezastupitelné. Můžeme tak říci, že místopředseda vlády je oprávněn vykonávat všechny pravomoci, které patří řádnému předsedovi vlády,“ řekl deníku HNonline ústavní právník Ladislav Orosz.

Podle něho legislativa zastupování časově nijak neomezuje. Tento stav tak může trvat libovolně dlouho.

Funkčnost vlády je prioritou

Podle DenníkuN ale může být problematická otázka kompetencí, které ústava zmiňuje přímo u předsedy vlády. Například při podepisování nařízení vlády. „Ústava výslovně neumožňuje, aby premiér podepsáním nařízení vlády pověřil místopředsedu vlády či jiného člena kabinetu nebo kteroukoliv další osobu,“ řekl listu ústavní právník Vincent Bujňák.

„Faktem však je, že během různých kabinetů podepisovali některá nařízení vlády za nepřítomnosti předsedy jiní členové vlády. Žádné z těchto nařízení ale nebylo napadeno v řízení před Ústavním soudem přes uvedený argument, a proto k němu stanovisko Ústavního soudu chybí,“ připustil.

Potíž by podle deníku SME mohla nastat také ve chvíli, pokud by Fico kvůli svému zdravotnímu stavu nedokázal pověřit svého zástupce. Na takovou situaci zákony a ani ústava explicitně nemyslí.

Také v tomto případě by ale vláda podle Bujňáka zřejmě nezůstala paralyzovaná. „Pokud by neexistovalo písemné pověření, pak by jeden z místopředsedů vlády svolal schůzi vlády a vedl by ji,“ uvedl Buňák s tím, že v dosavadní ústavněprávní historii existuje mnoho příkladů, kdy důraz na funkčnost klíčového ústavního orgánu dostal přednost před lpěním na doslovném gramatickém výkladu.

Demise?

Pokud by Ficovi zdravotní stav znemožňoval návrat do funkce delší dobu, vláda se může dobrovolně rozhodnout podat demisi. Prezidentka Zuzana Čaputová nebo její nástupce Pellegrini by následně pověřili sestavením vlády jiného zástupce koalice. Ten by sestavil nový kabinet, který by musel získat důvěru parlamentu.

Koalice by podle SME měla stále stejnou většinu v parlamentu a nemusela by proto zvažovat konání předčasných voleb. Slovenský zákon nestanovuje, jak dlouho musí být premiér neschopný práce, aby jeho kabinet přistoupil k takovému kroku.