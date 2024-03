Britský velvyslanec kritizoval Fica za výroky o Západu. Premiéra to „šokuje“

Britský velvyslanec na Slovensku Nigel Baker prohlásil, že ho překvapila vyjádření o tom, že Západ nepodporuje mír na Ukrajině. Připomněl také, že Slovensko je součástí Západu, včetně NATO a EU.

„Tvrdit, že my nebo Západ nemáme zájem na míru, je nesprávné. Je to nepravdivé. Prostě a jednoduše. Řekněme si celkem jasně, že míru je možné dosáhnout velmi snadno, pokud se Rusko stáhne za mezinárodně uznávané hranice Ukrajiny. Tato podmínka není a neměla by být kontroverzní. Pan premiér Fico jasně řekl, že Slovensko tyto hranice uznává,“ připomněl Baker.

Slovensko odmítá poskytovat Ukrajině vojenskou pomoc ze svých státních zásob. Fico při setkání premiérů Visegrádské čtyřky v Praze tento týden například označil za „militantní“ pondělní summit v Paříži o pomoci Ukrajině. „Neslyšel jsem tam jediné slovo o míru a mírových jednáních,“ řekl.

Baker však vyzdvihl nutnost spravedlivého a udržitelného míru. Ukrajina by podle něj neměla být tlačena k jednání o příměří, protože to by válku jen zmrazilo a odměnilo ruskou agresi. Připomněl také, že sama Ukrajina svolala širokou skupinu zemí, aby s nimi na posledním ekonomickém fóru v Davosu prodiskutovala důležitost spravedlivého a udržitelného míru založeného na Chartě OSN.

Velvyslanec také připomněl, že i Fico před několika týdny mírový plán ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského podpořil. „Je to Rusko, kdo neprojevil zájem o mír,“ zdůraznil Baker.

Právě na tuto kritiku reaguje Fico v nedělním statusu na Facebooku. Nazval ho „Otázka prezidentce Z. Čaputové a vzkaz britskému velvyslanci“. Bakerovi tam spílá s tím, že ho jeho komentování vládní politiky šokovalo. „Představte si, že by v Londýně vystoupil náš velvyslanec a bral by si do úst britskou vládní politiku a britského premiéra. Divím se velvyslanci, že je překvapený mými stanovisky, že Západ nepodporuje mír na Ukrajině,“ píše Fico.

„Možná by bylo lepší, kdyby občanům Slovenské republiky vysvětlil, jakou úlohu sehrál bývalý britský premiér B. Johnson, když krátce po začátku války na Ukrajině působil na ukrajinské politické vedení, aby nepodepisovalo mírovou smlouvu s Ruskem, která garantovala Ukrajině perspektivu a vojenskou neutralitu,“ pokračuje.

Pokud jde o mírové návrhy z počátku ruské agrese, Fico může myslet například ten, který se objevil během diplomatických jednání obou stran na konci března 2022 v Turecku. Tam ovšem s možným řešením přišli Ukrajinci, kteří nabízeli Rusku systém garancí bezpečnosti, neutrální status Ukrajiny a budoucí rozhovory o Krymu.

Upozorňovali tehdy, že Ukrajina musí mít možnost vstoupit v budoucnu do Evropské unie a že v zemi musí nastat naprostý mír. Návrh dohody tehdy poslali diktátorovi Vladimiru Putinovi do Kremlu, nakonec z ní však nic nebylo. Putin se o pár měsíců později nechal slyšet, že ze strany Ukrajiny „nevidí ochotu plnit podmínky“ této předběžné mírové dohody z Istanbulu.

Fico ve vzkazu velvyslanci dále pokračuje s tím, že si má vyžádat „souhlas od svého ministra zahraničních věcí D. Camerona“ a zveřejnit „jeho militantní vystoupení na summitu v Paříži v pondělí“. „To jsou minimálně dva důvody, proč by ho nemělo překvapovat, že nejsem přesvědčený o upřímnosti Západu dosáhnout na Ukrajině míru. A znovu zopakuji, že strategie Západu využít válku na Ukrajině na ekonomické, vojenské a politické oslabení Ruska nefunguje,“ dodává.

Slovensko společně s Maďarskem jsou jedinými zeměmi Evropské unie, které jsou do značné míry vstřícné vůči Rusku navzdory jeho agresi vůči Ukrajině. Šéf slovenské diplomacie Juraj Blanár se v sobotu v Turecku na žádost Moskvy sešel se šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem. Podle Fica Slovensko vede suverénní a vyváženou zahraniční politiku. Blanár řekl, že „bez diplomacie se nedá najít diplomatické řešení a žádné války neskončí“.

Schůzku kritizovala také prezidentka Čaputová, podle které „nás nepřivedla blíže spravedlivému míru na Ukrajině“. Dodala, že nejrychlejší cestou k míru by bylo, kdyby Putin nařídil svým jednotkám, aby se stáhly z Ukrajiny, a ne dávat mu naději na vítězství a přijetí.

A na adresu Čaputové Fico píše, že její „politická malost trčí na konci jejího mandátu jako Čomolungma“. „J. Blanár na rozdíl od ní vykonává suverénní slovenskou zahraniční politiku,“ míní Fico. Prý má pro hlavu státu „jednoduchou otázku“.

„Poté, co jste schválila darovaní funkčního systému protivzdušné obrany S-300 Ukrajině a neřekla jste ani slovo proti stažení dočasně umístěných patriotů, půjdete do Itálie přesvědčovat vládu, aby nám tu nechala zapůjčený italský systém PVO, který se chystá stáhnout? Jste hlavní velitelka Ozbrojených sil Slovenské republiky a kvůli vaší servilnosti k cizím zájmům máte lví podíl na zdecimování naší armády. Kdo bude, paní prezidentko, a jak chránit naše jaderné elektrárny a jiné strategické cíle? Vám je to úplně jedno, hlavně že Vás na Západě mají rádi,“ kritizuje.

Pasáž o Itálii se vztahuje ke zprávě, že se italská vláda v čele s premiérkou Giorgiou Meloniovou rozhodla ze Slovenska stáhnout svůj systém protivzdušné ochrany, který v rámci předsunuté přítomnosti NATO působí na vojenské základně Malacky-Kuchyňa spolu se 145 italskými vojáky. Systém SAMP/T Mamba loni podle portálu Aktuality.sk nahradil americké patrioty.

Fico předtím ve videu k této informaci poznamenal, že ho Italové stahují proto, že jej potřebují jinde. I zde se ptal, kdo bude chránit slovenské atomové elektrárny. „Nejdřív předchozí vláda darovala Ukrajině funkční masivní ruský systém protivzdušné obrany S-300. Potom jsme tu měli chvilku americké patrioty, i ty odjely a teď odejdou i Italové,“ prohlásil premiér.

Robert Fico OTÁZKA PREZIDENTKE Z. ČAPUTOVEJ A ODKAZ BRITSKÉMU VEĽVYSLANCOVI



Z. Čaputovej sa nepáči stretnutie J. Blanára so S. Lavrovom. Politická malosť prezidentky vytŕča na konci jej mandátu ako Čomolungma. J. Blanár na rozdiel od nej vykonáva suverénnu slovenskú zahraničnú politiku. Mám na pani prezidentku jednoduchú otázku.



Po tom, čo ste odobrili darovanie funkčného systému protivzdušnej obrany S-300 Ukrajine a nepovedali ste ani slovo proti stiahnutiu dočasne umiestnených Patriot...ov, pôjdete do Talianska presviedčať vládu, aby nám tu nechala zapožičaný taliansky systém PVO, ktorý ide stiahnuť?