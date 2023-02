Organizátor korupce. Ficova exministra vnitra Kaliňáka obvinili z podplácení

Podle portálu Aktuality.sk se obvinění týká podezření, že Brhel vyplácel Imreczemu peníze navíc k jeho oficiálnímu platu jako prezidenta finanční správy. Kaliňák je zase stíhán jako organizátor korupce. Portál také napsal, že vyšetřovatelka vycházela z výpovědi Imreczeho, podle kterého mu právě Kaliňák řekl, že si má s Brhelem dohodnout kompenzaci platu.

Před nástupem do čela finanční správy Imrecze pracoval v soukromé sféře, kde měl vyšší mzdu. Oba obvinění Imreczeho tvrzení o doplatku k jeho platu popřeli, v případě prokázaní viny jim hrozí trest vězení na pět až dvanáct let.

„Je to nesmysl, není to nic nového. Je to blbost. Chtějí nás zastrašit,“ řekl Kaliňák novinářům k obvinění. Šéf opozičních sociálních demokratů (Směr-SD) Robert Fico, jehož dlouholetým místopředsedou Kaliňák byl, označil obvinění za snahu vládních politiků likvidovat opozici. „To, co se děje, nemá nic společného ani s demokracií, ani s právním státem. Je to útok proti nám,“ řekl.

Zmínil vyjádření některých slovenských politiků, že schválením předčasných voleb až na konec září po prosincovém pádu menšinové vlády Eduarda Hegera chtějí dát vyšetřovatelům prostor na vyšetření kauz z dob dlouholetého vládnutí Směru-SD. Expremiér Fico dále tvrdil, že policie chystá stíhání dalších opozičních politiků včetně něho samého.

Brhel spolu se svým synem a několika dalšími obžalovanými už čelí obžalobě v případu údajně nevýhodných zakázek na dodávku informačních systémů pro finanční správu v době, kdy ji řídil Imrecze. Ten je stíhán v několika kauzách, při kterých spolupracuje s policií. V čele finanční správy byl v letech 2012 až 2018, kdy byl Směr-SD u moci. Fico nyní jeho důvěryhodnost zpochybňoval a označil ho za udavače.

Polícia Slovenskej republiky AKTUÁLNE: NAKA OBVINILA DVE OSOBY PRE PODPLÁCANIE



Vyšetrovateľ NAKA P PZ vzniesol dňa 01.02.2023 obvinenie osobám Robert K. a Jozef B. st. pre zločin podplácania podľa § 333 ods. 1, ods. 2 písm. b), ods. 3 Trestného zákona.



Obvinené osoby mali poskytnúť úplatok osobe v riadiacej funkcii Finančnej správy SR v súvislosti s výkonom tejto funkcie. 166 166

Žilinkův paragraf 363

Kaliňák spolu s Ficem a dalšími dvěma lidmi dříve čelil obvinění v souvislosti s podezřením ze zneužívání policie a finanční správy proti politickým oponentům Ficovy strany v době, kdy Fico a Kaliňák byli u moci. Jejich stíhání v tomto případu loni v listopadu zrušila generální prokuratura pod vedením Maroše Žilinky, který využil paragraf 363 slovenského trestního řádu.

„Konstrukce skutků byla tak neurčitá, že obviněným neumožňovala využít práva na obhajobu. Nevěděli, vůči čemu se mají bránit,“ řekl na tiskové konferenci Žilinkův náměstek Jozef Kandera.

Žilinka paragraf 363 od svého nástupu do funkce používá opakovaně, za což čelí kritice jak od veřejnosti, tak vlády, jež ho do postu dosadila. Naposledy takto 19. ledna zrušil obvinění poslance za stranu Jsme rodina Martina Borguľy. Ten byl obviněn, že dal úplatek 50 tisíc eur za to, že specializovaný útvar slovenské policie NAKA zamete pod koberec jeho trestní stíhání.

Slovenský premiér v demisi Eduard Heger (OLaNO) pak na sítě napsal, že „zvolení Žilinky generálním prokurátorem bylo největší chybou této koalice“.