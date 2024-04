Ficova vláda schválila zákon o veřejnoprávní televizi, z RTVS bude STVR

Vládní koalice má v Národní radě dostatek hlasů k tomu, aby zákon prosadila a rovněž prolomila případné veto hlavy státu. Platit bude hned po zveřejnění ve Sbírce zákonů. Návrh zákona o STVR kabinet premiéra Roberta Fica schválil na svém výjezdním zasedání v areálu jednoho zemědělského družstva na západě země, jehož jedním z konečných uživatelů výhod je podle slovenského registru bývalý český premiér Andrej Babiš.

Ministerstvo kultury ještě před jednáním vlády z návrhu zákona o STVR vypustilo ustanovení o zřízení programové rady, která by dohlížela na obsah vysílání této stanice. Právě plánované vytvoření programové rady bylo jedním z nejvíce kritizovaných ustanovení původní podoby zákona. Kritici záležitost vnímali jako možný způsob cenzury ve vysílání. Příští ředitel STVR by rovněž nemohl být odvolán bez uvedení důvodu.

„Televize a rozhlas objektivně nemohou být objektivní, protože jsou ve sporu s vládou Slovenské republiky. Je porušováno základní lidské právo občanů Slovenské republiky na to, aby měli k dispozici objektivní informace,“ tvrdil ve středu Fico před novináři po jednání vlády. Dodal, že sněmovna nebude o návrhu jednat zrychleně, jak prosazoval ještě v březnu. Zákon by měl být podle něj schválen parlamentem do jeho letních prázdnin.

Ministryně kultury Martina Šimkovičová řekla, že předloha zákona o STVR je v souladu s evropským aktem o svobodě médií, který Evropský parlament schválil v březnu a který má chránit nezávislost všech médií. Podle ní bylo zpravodajství RTVS dosud „nakloněno na jednou stranu“.

Současný generální ředitel RTVS Machaj se ujal funkce na původně pětileté období za minulé vlády v létě 2022. Spolu s ním podle nového zákona skončí funkční období nynějších členů rady stanice, která bude nově místo parlamentu volit a odvolávat ředitele STVR. Do zvolení Machajova nástupce by měl stanici řídit zástupce, kterého jmenuje předseda parlamentu.

Představitelé nynější slovenské vládní koalice, která nastoupila do úřadu loni v říjnu, netajili, že jejich cílem je dosáhnout změn ve vedení RTVS. Tvrdili, že RTVS není objektivní.

Opoziční strany na Slovensku či Evropská vysílací unie původní předlohu zákona kritizovaly jako ohrožení nezávislosti veřejnoprávní televize a rozhlasu. Nejsilnější opoziční hnutí Progresivní Slovensko v reakci na středeční rozhodnutí vlády uvedlo, že zákon znamená konec svobodné RTVS.

Podle opozičního Křesťanskodemokratického hnutí (KDH) je jediným cílem vlády získat nad RTVS kontrolu. Současná slovenská vláda v uplynulých měsících měnila i jiné zákony s cílem vyměnit šéfy některých úřadů či institucí.

Fico po loňském jmenování premiérem kromě kritiky RTVS přestal komunikovat se čtyřmi jinými médii, včetně nejsledovanější televize Markíza. Označil je za nepřátelská. Již čtyřnásobný ministerský předseda Fico na tiskových konferencích zpravidla neumožňuje novinářům klást otázky a s veřejností často komunikuje prostřednictvím Facebooku.