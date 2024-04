Slovenská policie obvinila kvůli únosu Vietnamce osm lidí, i Ficova poradce

Slovenská policie obvinila osm lidí v sedm let staré kauze únosu vietnamského podnikatele z Německa přes Česko, Slovensko a Moskvu do Vietnamu. Mezi stíhanými jsou příslušníci vietnamské tajné služby a někdejší poradce slovenského premiéra Roberta Fica. Napsal to list Denník N.