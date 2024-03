Je generál, rád by bojoval, řekl o Pavlovi Pellegrini v debatě s Korčokem

Hned na úvod se například uchazeči o prezidentský post pohádali o letadlo, kterým Pellegrini ve středu letěl na mítink na východním Slovensku. Korčok mu vytkl, že se tváří jako lidový prezident, zatímco si užívá luxusu. „To je tak trapné,“ opáčil šéf parlamentu a řekl, že on nemá čas dělat kampaň celý den, protože musí pracovat.

Podle Korčoka Pellegrini zase hned od sobotní půlnoci opustil svou rétoriku o uklidňování atmosféry ve společnosti a nasadil „strach, nenávist a všechno to, co žene lidi na barikády“. Oba se také přetahovali o to, kdo bude Slováky před čím chránit. Pellegrini tvrdil, že je musí ochránit „před vámi, před lidmi, jako je (Eduard) Heger, (Jaroslav) Naď a (Mikuláš) Dzurinda“.

Na otázku jednání se zbylými neúspěšnými kandidáty Korčok vyjmenoval, že s expremiérem Igorem Matovičem je v kontaktu, ale výsledek zatím nemá, kdežto s historikem Patrikem Dubovským je to prý na dobré cestě. Vyjádřil se i k rozporům ve straně slovenských Maďarů Aliance, kdy předseda této strany Krisztián Forró podpořil Pellegriniho a z předsednictva se pak ozvalo, že o tom nevědělo. Korčok řekl, že Maďarům děkuje a spoléhá na ně.

Pellegrini k tomu řekl, že Forró ho podpořil coby kandidát a samostatná osoba, ne coby předseda strany, ale že i Aliance ho podporuje. A pokud se to prý jednomu členovi předsednictva nelíbí, je to interní věc této partaje. Taktéž třetí v žebříčku kandidátů, expředseda Nejvyššího soudu Štefan Harabin popřel, že by veřejně podpořil Pellegriniho, na což ten v debatě řekl, že se s Harabinem shodne v zásadních otázkách a že se uchází o jeho voliče.

„Pane Pellegrini, změnit váš názor je otázka čtyřiadvaceti hodin,“ vyčetl mu Korčok s tím, že pokud se shodne s proruským Harabinem, který o NATO mluví jako o zločinecké organizaci a chce z ní vystoupit, pak ho to ve volbách jako takových diskvalifikuje. Pellegrini zase opáčil, že by nikdy nejednal o podpoře s Matovičem, a to i kdyby měl kvůli tomu padnout, a nazval ho „největším zlem slovenské politiky“. Jeho voličů si ale prý váží.

Prohlásil také, že Korčok coby diplomat sloužil i jemu a Robertu Ficovi a že jej za dobré služby poslali i na ambasádu do amerického Washingtonu. „Ale asi mu to bylo málo,“ poznamenal. Korčok kontroval s tím, že nepřevlékal kabáty, ale že měl pořád stejný kabát se slovenským státním znakem na hrudi. A že to asi byly dobré služby, když v nich vydržel třicet let a osobně se účastnil i jednání o vstupu Slovenska do NATO, od kterého v pátek uplyne dvacet let.

„Voliči chápou, co je to služba státu a co služba politickému stvořiteli,“ řekl Korčok s odkazem na Pellegriniho politickou kariéru ve Ficově straně Směr-SD. „Šíříte paniku, lži a dezinformace. Jak můžete být nezávislý, když chcete chránit vládu? Tu RTVS, ve které teď sedíme, chcete s vládou zestátnit. Kde jsou ty vaše vlajkové lodě sociální politiky jako levnější potraviny? Já chci chránit Slovensko před stagnací, rozbíjením vztahů se světem, odchodem mladých, kteří lámou hůl nad svou zemí,“ sliboval také Korčok, který už podle svých slov připravuje platformu Mladí pro mladé.

„Fico škodí, ale aspoň je originální“

Pellegrini oponoval, že jeho minulá vláda zaváděla sociální opatření, ale kabinet jeho nástupce Igora Matoviče je zase zrušil. Korčok byl součástí této vlády coby ministr zahraničí, později z ní však kvůli sporům ve vládě odešel. Matovičovu vládu označil za nevyužitou příležitost, zahraniční politika, za niž sám zodpovídal, však prý fungovala.

„Fico sice škodí Slovensku, ale aspoň je originální. Pan Pellegrini jen opakuje jiné, ze Směru odešel a nakonec se zbaběle vrátil. Chcete Slovensko vrátit do minulosti. Kdo z nás asi bude nezávislý prezident, který nebude jednat podle příkazů?“ ptal se, na což jeho volební rival řekl, že by se Ficovi postavil, pokud by porušoval ústavu anebo se zpronevěřoval slibům, které dal voličům. Poznamenal také, že Korčok mění tvář, když jednou mluví o tom, že chce být Ficova protiváha, a jindy hovoří o spolupráci.

Ovšem Korčok uvedl, že schopnost spolupracovat si nese z diplomacie, stejně jako ochotu zastávat pevné postoje. Pellegrini mu také vytkl nedostatek zkušeností a opřel se do současné prezidentky Zuzany Čaputové. „Ona tady pořád je a když se tedy teď dějí tak hrozné věci, proč s tím něco neudělá? Neumí s tím pohnout a ani vy byste to neuměl,“ řekl Korčokovi. Svá dřívější prohlášení o tom, že se nechce „odklidit“ do prezidentského paláce, také korigoval s tím, že dnes už to vnímá jinak a nechce dovolit, aby se z paláce stalo „opoziční hnízdo“.

Podle Korčoka však jde Pellegrinimu jen o sebe a současná rétorika podle něj vyvěrá ze strachu, že Matovičova vláda rozvázala ruce policii, která nyní může vyšetřovat kauzy Ficových minulých vlád. Oba se nicméně shodli, že nechtějí posílat vojáky na Ukrajinu, byť Pellegrini o Korčokovi tvrdí opak. „To se mě osobně dotýká. Mám dva syny. Vy si myslíte, že se neumím vcítit do ostatních lidí, kteří se toho obávají?“ kritizoval Korčok.

Pellegrini pak Korčokovi vmetl jeho postoje k válce v palestinském Pásmu Gazy, a sice to, že uznal právo Izraele bránit se v reakci na bezprecedentní útok ze 7. října loňského roku, kdy teroristé hnutí Hamás zabili přes 1 200 lidí a více než dvě stě jich unesli do Gazy. Šéf parlamentu v této souvislosti zmínil i invazi Američanů do Iráku.

Na závěr debaty se dostalo také na samotné téma války na Ukrajině. „Mír může být zítra, ale musí ho chtít agresor,“ míní Korčok, podle nějž by současné výroky některých politiků znamenaly, že by Ukrajina kapitulovala. „Hranice se nesmí přepisovat,“ zdůraznil s tím, že je to i v zájmu Slovenska.

Podle Pellegriniho je nicméně třeba se o mírová jednání pokusit. „Jde nám o zastavení palby, protože i teď během této debaty se na Ukrajině zabíjejí vojáci. Musíme zastavit palbu a pak jednat. Třeba to bude trvat rok, dva, osm let, deset let,“ vysvětloval a za příklad si vzal třeba zamrznutý konflikt na Korejském poloostrově či Severní Kypr, který dodnes uznává jen Turecko. Řekl také, že Petr Pavel by jako bývalý generál „rád bojoval“.

Stejně jako v minulých vyjádřeních Pellegrini vzpomněl i na papeže Františka, který taktéž hovoří o tom, že je nutné jednat o míru. Prezidentský kandidát pak odmítl vojenskou podporu Ukrajiny, jakou představuje Francie „v čele s Českou republikou“. Korčok nakonec předsedovi koaliční strany Hlas řekl, že pokud by to bylo tak, že komerční vývoz zbraní ze Slovenska na Ukrajinu není politickým rozhodnutím, „znamená to, že máte bordel ve vývozu zbraní“. I licence pro komerční export totiž uděluje ministerstvo hospodářství, připomněl.

Organizace Transparency International hodnotila, jak otevřeně kandidáti ukazují své výdaje na kampaň. Zatímco Korčok dopadl v jejím žebříčku nejlépe, Pellegrini byl na opačném konci. Korčok uvedl, že vlastní dvě nemovitosti, že hypotéku bude splácet ještě deset let a že jeho manželka měla kdysi živnost.

Pellegrini řekl, že nemůže vykazovat výdaje průběžně, protože na ně ještě nedostal faktury od marketingové agentury. Všechen svůj majetek už podle svých slov odhalil kdysi jako premiér a pokud by měl získat nějaký další, podle zákona ho okamžitě přizná. Druhé kolo voleb se koná v sobotu 6. dubna, mandát současné prezidentky pak potrvá až do 15. června, kdy nastoupí její nástupce.