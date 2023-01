Předčasné parlamentní volby na Slovensku budou 30. září, rozhodla sněmovna

Prezidentka Zuzana Čaputová dříve dala do konce ledna politickým stranám čas na to, aby prosadily konání nových voleb. V opačném případě by jmenovala úřednický kabinet. Hegerova vláda po vyslovení nedůvěry sněmovnou sice zůstala v úřadu, podle ústavy má ovšem jen omezené pravomoci a některá její rozhodnutí musí předem schválit hlava státu.

Podle průzkumů veřejného mínění by strany původní čtyřčlenné vládní koalice, ze které loni vystoupila liberální strana Svoboda a Solidarita, už neshromáždily potřebnou většinu ve sněmovně.

Největší oblibě se na Slovensku těší strany Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD) expremiéra Petera Pellegriniho a Směr-sociální demokracie (Směr-SD) bývalého trojnásobného předsedy vlády Roberta Fica, jež nezastávají tak silné proevropské a proatlantické postoje jako Hegerova vláda.

Pellegrini původně působil ve Směru-SD, ze kterého po jeho porážce v parlamentních volbách z konce února 2020 spolu s několika poslanci odešel a založil vlastní stranu Hlas-SD.

Hlas-SD loni vystupoval proti schválení mezivládní dohody s USA o obranné spolupráci. Fico se zase opakovaně vyslovil proti dodávkám dodávkám zbraní Ukrajině, která od loňského února čelí vojenské invazi Ruska.