Tady leží královna. Buckinghamský palác ukázal náhrobek Alžběty II.

Čerstvý náhrobní kámen obsahuje kromě jmen zesnulých i jejich údaje o narození a úmrtí. Nový kámen nahradil předchozí desku, která byla věnována pouze královi Jiřímu VI. a jeho ženě Alžbětě, královně matce.

Čerstvě instalovaný náhrobek je vyroben z ručně vyřezávaného belgického černého mramoru s mosaznými písmeny, které ladí s předchozím náhrobním kamenem.

Královnu Alžbětu II. pohřbili do královské krypty členové královské rodiny v pondělí. Soukromý obřad, kterého se zúčastnil král Karel III. a nejbližší rodinní příslušníci, proběhl večer po královnině státním pohřbu.

Veřejnost si bude moct nový náhrobní kámen prohlédnut od čtvrtka. Ten den se kaple znovu otevře návštěvníkům a bude otevřena každý den kromě neděle, kdy je otevřena pouze pro věřící.

Kaple svatého Jiřího byla určena královnou Alžbětou II. v roce 1962 jako pohřební místo pro jejího otce krále Jiřího VI. a navrhl ji George Pace.

V královské kryptě je mimo jiné uchována i urna s popelem královniny sestry princezny Margaret, která zemřela v roce 2002. Její popel byl nejprve uložen do královského trezoru, který se také nachází v kapli svatého Jiří, později po úmrtí královny matky byla společně s její rakví pohřbena do krypty i urna.

Stejným způsobem se naložilo i s rakví zesnulého prince Philipa. Nejprve jeho rakev umístili do královského trezoru, kde zůstala až do smrti Alžběty II. Teprve poté jeho rakev přemístili do královské krypty.

Královská rodina v tuto chvíli drží sedmidenní období smutku pro královnu, které skončí v pondělí večer.