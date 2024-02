Společnost Sony propustí osm procent zaměstnanců své divize videoher

„Po pečlivém zvážení a mnoha diskusích s vedením společnosti, které probíhaly několik měsíců, se ukázalo, že je třeba provést změny, abychom mohli pokračovat v růstu a rozvoji společnosti,“ uvedl ve zprávě zaměstnancům šéf divize Jim Ryan, který v březnu po 28 letech ve firmě končí. Propouštění vysvětluje tím, jak se odvětví videoher proměňuje.

Snižování stavu v herní divizi Sony se dotkne například amerických studií Insomniac Games, které stojí za titulem Marvel’s Spider-Man 2, anebo Naughty Dog, jež vyvinulo hru Thre Last of Us. Co se týče konzole PlayStation 5, firma jich od uvedení na trh v roce 2020 prodala přes 50 milionů kusů. V prvních letech byly prodeje slabší kvůli problémům s dodávkami, jež způsobila pandemie nemoci covid-19.

Celosvětový trh s videohrami loni vzrostl pouze o 0,6 procenta na 184 miliard dolarů (4,3 bilionu Kč). V roce 2022 odvětví vykázalo pokles o pět procent. Vyplývá to z dat společnosti Newzoo, která vývoj odvětví monitoruje.

V herním průmyslu letos propouštění oznámily například společnost Microsoft, Riot Games či Unity Software. Podle agentury Reuters o práci v tomto odvětví letos úhrnem přišlo přes 6000 lidí.