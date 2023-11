Bombardují nás výhrůžkami. Soudce v Trumpově procesu promluvil o obtěžování

Výhrůžkám čelí také činitelé zapojení do jiných soudních kauz bývalé hlavy státu, úřady už v této souvislosti nejméně dva lidi obžalovaly.

Engoronovo vyjádření na toto téma přišlo v podání, kterým mírně rozšiřoval svůj dřívější příkaz omezující vyjadřování účastníků procesu. Krok reagoval na neustálé narážky Trumpova týmu na Engoronovu hlavní asistentku, kterou se exprezidentovi právníci snaží vykreslit jako zaujatou. Soudce dal najevo, že už se k tématu nechce vracet, a pohrozil „závažnými postihy“, budou-li se Trump a jeho tým k věci dál vyjadřovat.

„Nebudu za žádných okolností tolerovat poznámky o mých soudních zaměstnancích. Výhrůžky (násilím), jakož i skutečné násilí plynoucí z vyostřené politické rétoriky jsou podrobně zdokumentovanými jevy,“ napsal soudce. „Od zahájení tohoto procesu je moje kancelář zaplavená stovkami obtěžujících a výhrůžných telefonátů, hlasových zpráv, e-mailů, dopisů a balíčků,“ pokračoval.

The judge in Trump's civil fraud trial says, in a slightly expanded gag order, that his chambers have been "inundated with hundreds of harassing" messages since the start of the proceeding. https://t.co/yOGZ4GGvQb