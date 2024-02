Afghánský krtek v britské rozvědce. Podezírají ho ze špehování pro Kreml

Muž, který je v médiích označován pouze pod krycím jménem C2, přišel o britské občanství v roce 2019 po tom, co ho kontrarozvědka MI5 začala podezřívat ze špionáže pro ruskou vojenskou zpravodajskou službu GRU. Afghánec jakákoli obvinění odmítá. Nařčení ze špionáže je podle něj šikanou ze strany tajných služeb.

Dětství strávil podle The Times v Afghánistánu ještě za okupace Sovětským svazem. V roce 1994 se nechal za nemalé peníze propašovat do Ruska. C2 se tam věnoval studiu, naučil se rusky a našel si i manželku. O šest let později vedly jeho další kroky do Velké Británie. S pomocí pašeráků a falešným pasem v ruce si zaplatil dovolenou v Karibiku s přestupem na letišti Heathrow. Na navazující let nenastoupil a sám se udal na imigračním.

V žádosti o trvalý pobyt uvedl, že dosud pobýval pouze v Afghánistánu, odkud prchl kvůli útlaku ze strany Tálibánu. U probíhajícího soudu se k podvodu přiznal. Argumentoval tím, že v Afghánistánu zůstala jeho rodina a on měl s tímto příběhem v zádech větší šanci na získání azylu. Ještě v roce 2000 získal regulérní britské občanství.

Začal se živit jako překladatel na volné noze. Jeho služeb využívala policie a ministerstvo vnitra. Později pracoval v řadách britské vládní zpravodajské a špionážní organizace GCHQ. Ve výpovědi u soudu C2 uvedl, že dostal nejvyšší možný stupeň prověrky a dostal se tak k nejcitlivějším dokumentům. Později se uchytil na ministerstvu zahraničí, kde se potkal i s Davidem Cameronem či Gordonem Brownem. Během diplomatických cest do Afghánistánu v rámci oficiálních návštěv cestoval v delegaci s princem Charlesem.

Setkání s ruskými agenty

Po konci na ministerstvu zahraničí natrvalo přesídlil do své domoviny, kde zastával celou řadu funkcí, během kterých podle britské tajné služby přišel do kontaktu s ruskými agenty. Sám C2 přiznal, že dvakrát předával úplatky ruským vojenským atašé. Že šlo o agenty GRU, se dozvěděl až později. Poskytl jim rovněž kopii svého občanského průkazu a informace o dění v Severoatlantické alianci. Jak však řekl u soudu, šlo o běžně dostupné informace, které nepodléhaly utajení. „Afghánistán byl tehdy ve válce, informace sháněl kde kdo, od diplomatů pro vojáky,“ argumentoval u soudu.

V Afghánistánu pracoval až do obsazení Kábulu Tálibánem, pár měsíců předtím ho poprvé kontaktovali agenti britských tajných služeb. „Při cestě z Londýna do Kábulu mě odchytili lidi od nás a FBI, vyptávali se mě na agenty GRU,“ vzpomíná C2. Brit se mu představil pouze jako Robert, obvinil ho, že je už od jeho pěti let pod dozorem Ruska, které z něj vytrénovalo špiona.

Při druhém výslechu podstoupil test na detektoru lži, agenti mu řekli, že neprošel. V hledáčku tajných služeb byl údajně už od roku 2004, což je podle C2 v rozporu s tím, že měl v té době nejvyšší bezpečnostní prověrku. Krátce po druhém setkání s agenty přišel o britské občanství.

Jeho právní zástupce u soudu připomněl, že během své služby v Afghánistánu riskoval svůj život za britské zájmy. S potenciálními ruskými agenty se sešel až v době, kdy neměl přístup k tajným materiálům. Britská média označují případ za jasné selhání tajných služeb.