Když ve středu navečer premiér Spojeného království Rishi Sunak před svým sídlem v londýnské Downing Street oznamoval termín parlamentních voleb, jako by se proti němu spikly živly. Z těžkých mraků lilo jako z konve a premiérova slova občas zanikala v tónech „hymny“ jeho politických oponentů: příznivci labouristů totiž hlasitě pouštěli do éteru píseň Things Only Can Get Better (v překladu „Může být jen lépe“).