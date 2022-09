„Chci rychle zajistit, aby se nikdo nemusel bát a abychom všichni byli připraveni klást odpor. Musíme to stihnout do dvou nebo tří let,“ uvedl Tsao ve středečním rozhovoru pro britský deník Financial Times (FT).

Byznysmen dále připomněl, že o úspěšné obraně nebude rozhodovat jen počet vojáků a zbraní na obou stranách, ale také silnější morálka národa, který brání svoji vlast.