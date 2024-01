Za kulisami automobilového průmyslu zuří opravdová hospodářská válka. Boj o Euro 7 neskončil, říká expert

Lidovky.cz: Jsme svědky snahy o přechod od spalovacích motorů k elektromobilitě, která nese silné stopy ideologie. Jak vidíte budoucnost elektroaut?

Souhlasím – člověk může nabýt dojmu, že mnozí zamýšleli konec technologie spalovacího motoru zejména pro osobní auta. Ale pokud by to tak bylo, byl by to pouze případ Evropy, protože svět se zaměřuje na jiné věci. Působí zde mnoho sil se zjevně rozdílnými motivacemi.

Je pravda, že přinejmenším většina Evropské komise pod vedením předchozího místopředsedy Franse Timmermanse i Evropského parlamentu by nejraději schválila (v rámci loni na podzim přijaté nové emisní normy Euro 7 – pozn. red.) bezvýhradný zákaz spalovacích motorů od roku 2035. A je také pravda, že eurokomise dosud vynaložila veškeré úsilí, aby zabránila provádění společně uzavřené dohody. Bylo dohodnuto, že vozidla, která budou tankovat čiré e-palivo, tedy uhlíkově neutrální pohonné hmoty (PHM), budou moci zůstat v provozu i po roce 2035. Chybí pouze politická implementace.

Lidovky.cz: Jak tuto dohodu hodnotíte?