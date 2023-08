Americký zběh není zajatec. Jaké mají s Kingem plány Severokorejci?

Od roku 1953 jsou přitom obě korejské země fakticky stále ve válečném stavu, protože jejich tři roky trvající konflikt skončil jen příměřím, nikoliv podpisem mírové smlouvy. Spojené státy přitom tehdy s řadou dalších států bojovaly na straně Jižní Koreje, zatímco KLDR měla ruskou a čínskou podporu. Kingův další osud tak zůstává nejistý.

Ve čtvrtek zástupci OSN oznámili, že Severokorejci poprvé oficiálně zadržení 23letého vojína 2. třídy Kinga potvrdili. Ten se do Severní Koreje (KLDR) vydal nedlouho poté, co byl začátkem července po téměř dvou měsících propuštěn z jihokorejské věznice, kde ho drželi na základě obvinění z napadení. Rovněž jej mělo čekat disciplinární řízení v USA a možné propuštění ze služby. Na základnu Fort Bliss v Texasu však nakonec neodletěl a místo toho se svévolně vydal na civilní exkurzi do hraniční osady Pchanmundžom.

I proto Američané nyní řeší, zda mu přiřknout statut válečného zajatce, či nikoliv.