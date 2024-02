Trumpova zdržovací taktika funguje. V USA spekulují, zda dá milost sám sobě

Jednání Nejvyššího soudu je naplánováno na 22. dubna, píše CNN. Středeční rozhodnutí je na první pohled pouze formální a čistě logistické. Pro Trumpa však podle listu The New York Times jde o malé vítězství, jeho tým se dlouhodobě snaží odkládat soudní pře týkající se imunity.

Cílem je dotlačit rozhodnutí do co nejpozdější fáze kampaně. Zámořské weby upozorňují, že každé odložení přiživuje šanci, že verdikt ve sledované sporu přijde až v době, kdy bude Trump zvoleným prezidentem. Pak by mohl za pomoci právníků usilovat o další přezkoumání s cílem celý proces smést ze stolu. V krajním případě může sám sobě udělit milost.

V jeho prospěch hraje i ústava, která vylučuje stíhání úřadujícího prezidenta. Po složení přísahy by mohl být případný federální soudní proces odložen až do doby, kdy Trump po čtyřletém mandátu opustí Bílý dům. V Nejvyšším soudu mají jasnou převahu konzervativci v poměru tři ku šesti hlasům. Několik nejvyšších soudců dokonce jmenoval sám Trump a dá se tak očekávat, že rozhodnou v jeho prospěch.

Odkaz útoku na Kongres

Federální odvolací soud 6. února rozhodl, že Trump nemá imunitu před stíháním v souvislosti se snahou zvrátit poslední prezidentské volby z roku 2020, v nichž jej porazil demokrat Joe Biden. Exprezident, který si upevňuje svou pozici favorita na republikánskou nominaci do podzimních prezidentských voleb, se proti verdiktu rozhodl odvolat k právě k Nejvyššímu soudu.

Velká porota loni na návrh zvláštního vyšetřovatele Jacka Smithe rozhodla o obžalobě Trumpa z různých druhů zločinného spiknutí v návaznosti na jeho kampaň proti výsledkům prezidentských voleb roku 2020. Tehdejší prezident nikdy neuznal svou porážku a místo toho podkopával důvěru Američanů ve volby a jejich výsledky a tlačil na činitele na různých úrovních ve snaze zablokovat jejich potvrzení.

Nejvyšší soud se zároveň zabývá tím, zda lze Trumpovi kvůli jeho zapojení do útoku na Kapitol bránit v účasti v prezidentských primárkách.

Trumpovi příznivci vtrhli 6. ledna 2021 do sídla Kongresu ve Washingtonu, kde se zákonodárci sešli, aby formálně potvrdili Bidenovo vítězství v prezidentských volbách. Trump předtím při projevu vyzval své příznivce, aby se vydali ke Kapitolu a dali najevo svůj nesouhlas. V důsledku nepokojů zemřelo pět lidí.

Jelikož žádný jiný americký prezident před Trumpem nečelil obžalobě, soudy se aktuálně ocitají v neprobádaných vodách. Bývalí prezidenti mají širokou imunitu vůči občanskoprávním žalobám vycházejícím z jejich počínání v Bílém domě, soudy se však dosud nezabývaly uplatňováním tohoto principu v trestní rovině.