Trump zvažuje, že svůj nominační projev pronese z Bílého domu. Tradičně sídlo prezidenta nepatří stranické politice

Washington Americký prezident Donald Trump uvažuje o tom, že po oficiálním obdržení nominace Republikánské strany na prezidenta USA pronese svůj očekávaný projev v Bílém domě. Ačkoliv jeho úmysl zatím není potvrzený, jednalo by se podle agentury AP o bezprecedentní využití veřejného majetku pro soukromé politické účely.

„No, přemýšlíme nad tím,“ řekl Trump po telefonu na dotaz moderátorů jeho oblíbeného pořadu Fox & Friends, zda projev pronese z trávníku Bílého domu. Bylo by to podle něj nejjednodušší řešení z hlediska zajištění bezpečnosti a také nejméně nákladné pro americké daňové poplatníky, protože by jako nejstřeženější muž světa nemusel opouštět své sídlo.



Prezident měl původně projev přednést 27. srpna ve městě Charlotte v Severní Karolíně. Po neshodě s tamním guvernérem, jemuž se nelíbilo pořádání tak velké akce v čase pandemie covidu-19, však rozhodl o přesunutí shromáždění do Jacksonville na Floridě. Kvůli nedávnému strmému nárůstu nových případů koronaviru v tomto státě pak Trump zrušil i setkání v Jacksonville. Nyní tak stále není jasné, kde a jak svůj bedlivě očekávaný projev pronese.

Dvě hlavní americké strany obvykle pořádají svoje nominační sjezdy ve státech, které považují jako zásadní pro nadcházející volební souboj. Pandemie covidu-19, která zasáhla USA zvlášť silně, však donutila oba kandidáty významně změnit způsob, jakým vedou svou volební kampaň a oslovují voliče.

AP poznamenává, že prezidenti v minulosti považovali Bílý dům za místo, kam nepatří stranická politika. Trump však podle agentury v minulosti ignoroval již řadu prezidentských norem a zvyklostí. Prezidenti obhajující svůj mandát navíc musí rozlišovat mezi veřejnými a soukromými politickými aktivitami. Pokud by Trump přednesl nominační projev ve svém sídle, riskoval by, že tuto linii překročí, píše agentura AFP.

Prezident se v rozhovoru rovněž vyslovil pro to, aby se první televizní debata s jeho demokratickým sokem Joem Bidenem, plánovaná na 29. září, přesunula na dřívější datum. Argumentoval tím, že se již před tímto datem otevře voličům v některých státech možnost zasílat své hlasy poštou. Poznamenal také, že by byl rád, kdyby se mohl postavit tváří v tvář svému rivalovi více než třikrát, jak je plánováno.