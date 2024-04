Rusové zničili televizní věž v ukrajinském Charkově, část šla k zemi

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Během poplachu byli pracovníci v krytu. Oběti na životě nejsou. V současné době jsou výpadky digitálního televizního signálu,“ napsal na komunikační platformě Telegram Syněhubov.

Televizní věž v Charkově se stala terčem ruského bombového útoku už začátkem ruské invaze na Ukrajinu v březnu 2022, připomněla agentura Unian. Věž byla tehdy poškozena a byla dočasně mimo provoz, ale vydržela. V provozu je vysílač od roku 1981.

Před novými útoky na Charkov varoval třeba Andrij Jermak, nejbližší spolupracovník ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. „Víme, že Putin chystá novou vlnu mobilizace, a máme za to, že nové ruské protiofenzivní operace by mohly začít už na konci května nebo na začátku června. Na to samozřejmě musíme být připraveni,“ podotkl muž považovaný za šedou eminenci Ukrajiny.