Rodiče se vás zřekli, tvrdili okupanti ukrajinským dětem uneseným do Ruska

Mnohé ukrajinské děti byly převezeny do Ruska poté, co se v létě zúčastnily táborů organizovaných v oblastech okupovaných ruskými silami. Na webu s názvem Děti války, kde mohou rodiče oznámit zmizení svého dítěte, se pátrá po 16 226 dětech. Navrátit na Ukrajinu se jich podle stejného webu zatím podařilo jen 308.

„Říkali, že nás odvezou do Pskova, že je tam internát a tam že už nás osvojí. My jim říkali, že se nás rodiče nezřekli. Ale oni na to, že zřekli,“ popsal chlapec, jehož výpověď zveřejnila agentura Unian.

„Volám mámě. Máma říká ředitelce tábora: ‚Jste blázni, nebo co? Nic takového jsem neřekla. Proč dětem lžete?‘ A ředitelka jí na to odpověděla, že nás stejně nedostanou zpátky, protože jsme děti Ruska,“ popsal chlapec.

Hoch také uvedl, že ukrajinské děti, které mluvily pochvalně o ukrajinských vojácích, na táborech bili. „Seděli jsme v sále, když někdo zakřičel: ‚Sláva Ukrajině!‘ A někdo další na to odpověděl: ‚Hrdinům sláva!‘ Někam je odvedli. Nevím, co s nimi bylo,“ vylíčil také chlapec na videozáznamu.

Kvůli deportacím ukrajinských dětí do Ruska během ruské invaze na Ukrajinu tento měsíc Mezinárodní trestní soud (ICC) v Haagu vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a zmocněnkyni Kremlu pro práva dětí Mariju Lvovovou-Bělovovou.