Miliardy z USA přicházejí pozdě. Ukrajině chybí klíčová zbraň, na mapě už jsou přitom vidět první „zuby“ ofenzivy

„Zabránilo to kolapsu naší ukrajinské armády, ale to, že to přišlo takhle pozdě, vedlo k obrovskému vyčerpání našich nejlepších brigád,“ říká v reakci na balíček americké pomoci český dobrovolník jménem Pavel. Obává se, že nepřítel bude postupovat. „Pomůže to stabilizaci. Ale žádný velký obrat to znamenat nebude,“ míní jeho kolega R.

Dodávky zatím za miliardu dolarů (23 miliard korun) by se na Ukrajinu měly dostat v příštích hodinách, možná už o víkendu. Americké ministerstvo obrany zveřejnilo nezvykle detailní seznam toho, co posílá.

Jde například o protiletadlové střely Stinger či námořní a letecké rakety, protitankové Javeliny, dělostřeleckou munici různých ráží včetně 155 mm, bojová vozidla Bradley či MRAP a různé vybavení pro vojáky jako třeba přístroje nočního vidění.