Ukrajina snižuje věk pro mobilizaci na 25 let. Zelenskyj ustupuje tlaku

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj schválil svým podpisem snížení věku pro mobilizaci nových lidí do armády, a to z 27 na 25 let, informoval ukrajinský parlament na svém webu. Hlava státu se přitom tomuto kroku dlouho bránila a měla kvůli tomu spory i s vedením armády. Vrchního velitele Valerije Zalužného nedávno dokonce Zelenskyj odvolal.