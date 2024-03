Ukrajina bude mobilizovat méně vojáků, než se očekávalo, uvedl velitel Syrskyj

Syrskyj na svůj současný post nastoupil v únoru. V rozhovoru řekl, že po prověrce zdrojů byl počet vojáků zvažovaných k mobilizaci „výrazně snížen“. Konkrétní číslo ovšem nezveřejnil. „Očekáváme, že budeme mít dost lidí schopných bránit vlast,“ řekl Syrskyj. Dodal, že nejde jen o mobilizované vojáky, ale také o bojovníky z řad dobrovolníků.

Agentura Reuters uvádí, že mobilizaci do ukrajinské armády brzdí klesající ochota bojovat, stejně jako zprávy o korupci a nevybíravém přístupu vůči odvedencům v mobilizačních centrech. Zákon, díky kterému by stát mohl povolat více lidí do války, je v ukrajinském parlamentu.

Syrskyj řekl, že na základě auditu nebojových jednotek velitelé mohli poslat na frontu tisíce vojáků a že při obraně vlasti jsou stejně významné i podpůrné složky. „Válka, kterou jsme nuceni vést proti ruským vetřelcům, je válkou vyčerpávající, válkou logistickou,“ uvedl velitel.

Ukrajinská armáda podle něho připravuje silné obranné linie na skoro všech místech ohrožovaných ruskou armádou.

Ruská armáda v polovině února po několika měsících dobyla východoukrajinskou Avdijivku. Ukrajincům se nedostávalo vojáků ani munice. Syrskyj v rozhovoru s Ukrinformem řekl, že ukrajinské síly by rozhodně pozice udržely, kdyby Kyjev dostal od západních spojenců více munice a prostředků k protiletecké obraně.