Současná železniční trať z Rostovské oblasti směrem na Ruskem okupovaný poloostrov Krym prochází přes město Záporoží, které je pod kontrolou Kyjeva. Nová trať podle Balického povede přes Ruskem kontrolovanou Jakymivku, železniční uzel v jižní části Ukrajiny, a přes Berďansk a Mariupol.

Nová železniční trať by měla „vyřešit cíle vojáků“, sdělil Balickyj. „A hlavně se vyřeší otázka vývozu obilí na kontinent, železné rudy, železného šrotu, uhlí a mnoha dalších surovin, které je potřeba spojit s velkou zemí,“ uvedl představitel ruské okupační správy. Ukrajina už v minulosti opakovaně obvinila Rusko, že z okupovaných území vyváží obilí a další přírodní bohatství.

„Jezdit přes Krymský most je nejenom dlouhé, ale most je v současnosti kromě toho předmětem zvýšeného nebezpečí,“ uvedl také Balickyj ohledně další železniční trati, která vede z Krymu přes Krymský most do Krasnodarského kraje na jihu Ruska. Ukrajinské síly od začátku ruské invaze na Ukrajinu několikrát na Krymský most zaútočily a přerušily na něm dopravu.

Na konci září poradce exilového starosty Melitopolu Petro Andriuščenko uvedl, že Rusko začalo budovat přímé železniční spojení s okupovanými ukrajinskými městy Mariupolem, Volnovachou a Doněckem, což by mohlo snížit logistickou závislost Moskvy na Krymském mostě.

Podle něj v případě úspěchu Rusko propojí železniční trať Mariupol-Aslanove-Kalčyk-Volnovacha na okupované Ukrajině s ruskými městy Taganrog a Rostov na Donu. Prostřednictvím železnice Rusové spojí také Volnovachu s okupovanou Rozivkou, Melitopolem a Krymem.